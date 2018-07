Europei Under 19 | Kean porta l' Italia in semifinale!

Calcio - Europei Under19 2018 : il tabellone delle semifinali. Orari e programma. C’è l’Italia : L’Italia Under19 maschile di Calcio ha staccato il pass per i Mondiali Under20 del prossimo anno conquistando un posto nelle semifinali degli Europei di categoria dopo il pari odierno contro la Norvegia. Gli azzurrini hanno chiuso al primo posto il Girone A con 7 punti ed ora affronteranno la seconda del Girone B, dove sono in corsa ancora Inghilterra, Ucraina e Francia, che scenderanno in campo domani, lunedì 23 luglio. Il Portogallo, ...

Calcio - Europei Under 19 2018 : Italia-Norvegia 1-1 : gli azzurrini soffrono ma si qualificano alla semifinale ed al Mondiale! : La nazionale italiana maschile di Calcio Under 19 completa l’opera e si regala il pass per le semifinali dell’Europeo e di conseguenza per il Mondiale Under 20 dell’anno prossimo. Gli azzurrini hanno pareggiato per 1-1 contro la Norvegia dopo una partita complicatissima in cui sono passati in svantaggio per mano di Haland, il quale realizza con un rigore al 62′ mettendo paura all’Italia. La reazione degli azzurri ...

Volley : Europei Under 20 - settimo posto per gli azzurri : L'AIA, OLANDA,- Si conclude con un successo l'avventura della nazionale Under 20 ai Campionati Europei di categoria. I ragazzi di Monica Cresta , che forse avrebbero meritato un piazzamento di maggior ...

LIVE Italia-Norvegia - Europei Under19 in DIRETTA : azzurri per formalizzare il pass in semifinale : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Italia e Norvegia. Le due formazioni concorrono per gli Europei Under 19 in corso di svolgimento in Finlandia. Nel girone A, l’Italia ha conseguito finora due successi, contro la nazionale finlandese per 1-0 e contro quella portoghese per 3-2. La Norvegia, col Portogallo, ci ha invece perso per 3-1, ma ha superato la Finlandia per 3-2. Questo incontro mette in palio, ...

Italia-Norvegia - Europei calcio Under19 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : La nazionale italiana maschile di calcio under 19 si gioca la qualificazione alle semifinali dell’Europeo, con conseguente pass iridato, nell’ultima partita del gruppo A contro la Norvegia. Gli azzurrini vogliono dare seguito alle prime due vittorie contro Finlandia e Portogallo con un’altra prestazione di ottimo livello che certificherebbe la bontà del lavoro svolto dal ct Paolo Nicolato su questo gruppo. L’Italia deve ...

Volley : Europei Under 20 - l'Italia si arrende alla Germania : LA CRONACA DEL MATCH- Nessun cambio per quanto riguarda le scelte iniziali, con il Ct Monica Cresta che ha deciso di schierare la formazione tipo: Cortesia, Cantagalli, Lavia, Mosca, Acquarone, ...

Softball - Europei Under 19 : ITALIA CAMPIONE D’EUROPA. Battuta l’Irlanda per 7-3 nella finale - è il settimo successo continentale azzurro : Azzurre profete in patria. L’ITALIA, a Ronchi dei Legionari, di fronte a 1120 persone, ci mette un’ora e tre quarti a laurearsi CAMPIONE d’Europa di Softball Under 19. L’avversaria Battuta è l’Irlanda, che nonostante una più che buona resistenza ha ceduto il passo col punteggio di 7-3. Era dal 2010 (a Vienna) che l’ITALIA non si prendeva il titolo europeo giovanile; nelle ultime due edizioni, a Rosmalen nel ...

Europei Under 19 femminili - Italia ko con la Danimarca : è fuori : L'Italia Under 19 va ko con la Danimarca ed è fuori dagli Europei Per la Nazionale Under 19 femminile, l'Europeo è già finito. Le ragazze di Enrico Sbardella, a Yverdon, Svizzera, sono state sconfitte ...

Calcio - Europei Under 19 : Italia-Norvegia. Programma - orari e tv : Si avvicina il giorno di Italia-Norvegia, valevole come terzo e ultimo incontro del girone A degli Europei Under 19 di Calcio. La nazionale italiana può contare su due successi, contro la Finlandia padrona di casa per 1-0 e contro il Portogallo per 3-2; la Norvegia è invece stata sconfitta per 1-3 dal Portogallo, ma ha battuto per 3-2 la Finlandia. Vincendo questa partita, l’Italia, oltre alle semifinali, si assicurerebbe la partecipazione ...

Calcio - Europei Under 19 2018 : gli azzurrini sfidano la Norvegia per blindare qualificazione e primo posto del girone : La nazionale italiana di Calcio Under 19 è ad un passo dall’obiettivo principale di questa spedizione in terra finladese, la qualificazione alle semifinali dell’Europeo e di conseguenza anche al Mondiale Under 20 dell’anno prossimo. Gli azzurrini sono in vetta alla classifica del gruppo A a punteggio pieno dopo le vittorie con Finlandia e Portogallo, e può contare su 3 punti di vantaggio rispetto a Portogallo e Norvegia prima ...

Europei Under 19 - Portogallo-Italia 2-3 semifinali a un passo : VAASA - L'Italia batte 3-2 il Portogallo e 'vede' le semifinali dell'Europeo Under 19. Dopo il successo all'esordio sui padroni di casa della Finlandia, gli azzurrini si ripetono a Vaasa: Capone firma ...

Europei Under 19 - battuto il Portogallo 3-2 : l'Italia è già in semifinale : Dove non arrivano i grandi, per fortuna ci sono gli Azzurrini. La Nazionale U19, infatti, ha battuto il Portogallo negli Europei di Finlandia, scattando in vetta al proprio girone. Contro i padroni di ...