Ettore Giannuzzi è il più forte giocatore di PES 2018 del mondo - articolo

(Di domenica 22 luglio 2018) A poco più di un mese dall'uscita di PES 2019 si sono giocate le World Finals di PES. Un appuntamento atteso e sentito, essendo il culmine di una stagione lunga, che ha portato i migliori giocatori dela spasso per il pianeta, pur di garantirsi una chance per la qualificazione. Quello di quest'anno è stato un torneo particolarmente duro e competitivo, tanto che il campione deluscente, il brasiliano GuiFera, non è riuscito a qualificarsi.Solo otto giocatori, infatti, hanno avuto accesso alle fasi finali che, per la prima volta, hanno anche avuto un torneo a squadre."Ettorito97", uno dei giocatori più conosciuti e forti della scena competitiva di PES, era presente in entrambi i tornei come uno dei principali favoriti. Ettorito97, infatti, è stato Campione delnel 2011 e vicecampione nel 2010, nel 2014 e lo scorso anno. Assieme allo spagnolo Alex ...