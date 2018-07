Estate | Bibione non dà tregua all' abusivismo in spiaggia | 15 nuovi vigili 2

Estate : Bibione non dà tregua all'abusivismo in spiaggia - 15 nuovi vigili (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - ”Il contrasto all’abusivismo commerciale – evidenzia Pasqualino Codognotto sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento-Bibione - è costante e quotidiano, per questo va il mio ringraziamento alle forze dell’ordine. Il fenomeno, com'è noto, ricorre tutte le estati e co

Estate : Bibione non dà tregua all’abusivismo in spiaggia - 15 nuovi vigili : Venezia, 22 lug. (AdnKronos) – Non ha tregua la lotta all’abusivismo commerciale sulla spiaggia di Bibione (Venezia) con la polizia locale che ha operato negli ultimi giorni diversi sequestri di oggetti pronti per essere messi in vendita.Quest’anno la Giunta comunale ha autorizzato l’assunzione di 15 agenti di Polizia locale con un contratto semestrale per un totale di 90 mensilità; pertanto rispetto al 2017, quando erano ...

Estate : Bibione non dà tregua all’abusivismo in spiaggia - 15 nuovi vigili : Venezia, 22 lug. (AdnKronos) – Non ha tregua la lotta all’abusivismo commerciale sulla spiaggia di Bibione (Venezia) con la polizia locale che ha operato negli ultimi giorni diversi sequestri di oggetti pronti per essere messi in vendita.Quest’anno la Giunta comunale ha autorizzato l’assunzione di 15 agenti di Polizia locale con un contratto semestrale per un totale di 90 mensilità; pertanto rispetto al 2017, quando ...

Estate : spiaggia di Bibione senza fumo - oltre mezzo milione di mozziconi raccolti (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “I bambini – spiega Luca Michelutto, presidente di Asvo - sono i migliori testimonial delle iniziative ambientali: ad esempio, ogni volta che attiviamo formazione nelle scuole otteniamo un innalzamento delle percentuali di raccolta differenziata. Un motivo in più per cont