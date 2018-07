Esercitazione di Protezione civile a Siracusa | simulazione a Cava grande

Protezione civile : Esercitazione Aib a Pedavena : Si è svolta a Pedavena una delle diverse esercitazioni previste in tema di antincendio boschivo, dedicata in questo caso alla zona del Feltrino, per la quale la Regione del Veneto ha messo a disposizione anche l’elicottero dedicato oltre ad alcuni addetti. “Si tratta di interventi che spesso facciamo su tutto il territorio Veneto per tenere formati i tanti volontari che operano sul campo – dice l’assessore alla Protezione ...

Protezione civile - salvaguardia e tutela dei beni culturali : conclusa l’Esercitazione internazionale Promedhe : Si è conclusa oggi l’esercitazione internazionale di Protezione civile sul rischio sismico che per tre giorni ha visto impegnate le squadre di Cipro, Giordania, Israele e Palestina nelle attività di salvaguardia e di messa in sicurezza dei beni culturali, nell’ambito del progetto europeo Promedhe – Protecting Mediterranean Cultural Heritage during Disasters. Organizzata in collaborazione con il Comune, la Provincia e la Prefettura di Lucca, la ...

Protezione Civile - rischio sismico : da domani a Lucca l’Esercitazione internazionale “Promedhe” : Partirà domani a Lucca l’esercitazione internazionale di Protezione Civile sul rischio sismico che, dal 19 al 22 giugno, simulerà l’intervento di squadre nazionali e internazionali per la salvaguardia e la messa in sicurezza dei beni culturali nell’ambito del progetto europeo Promedhe – Protecting Mediterranean Cultural Heritage during Disasters. Rafforzare la risposta operativa per la Protezione e la messa in sicurezza dei beni culturali in ...

Protezione Civile : conclusa l’Esercitazione internazionale Neiflex : Oltre 1.400 uomini e donne in campo, 13 scenari di intervento su 2 Regioni, 25 centri di coordinamento attivati sul territorio, osservatori internazionali inviati da 12 diversi Paesi europei ed extraeuropei. Sono questi i numeri complessivi dell’esercitazione internazionale sul rischio idraulico Neiflex – North Eastern Italy Flood Exercise che si è conclusa oggi, incentrata sull’intervento di squadre nazionali e internazionali per il ...

Protezione Civile : entra nel vivo l’Esercitazione internazionale Neiflex : Con l’arrivo delle squadre internazionali, provenienti da Austria, Montenegro, Serbia, Slovenia, dalla Federazione Russa e degli assetti italiani registrati in sede europea dei Vigili del Fuoco e della Regione Piemonte, entra nel vivo l’esercitazione internazionale Neiflex, in corso fino al 9 giugno in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Questa mattina si è riunito a Roma il Comitato Operativo presso la sede del Dipartimento della Protezione ...

Protezione Civile : domani Borrelli a Palmanova per l’Esercitazione Neiflex : Ha preso il via nei giorni scorsi, nell’ambito del progetto europeoNeiflex – North Eastern Italy Flood Exercise, l’esercitazione internazionale sul rischio idraulico che, fino al 9 giugno, simulerà l’intervento di squadre nazionali e internazionali per il soccorso in caso di alluvioni nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dal 5 giugno, nell’area della confluenza dei bacini dei fiumi Livenza e Tagliamento, lo scenario esercitativo sta ...

Veneto e Friuli : il 7-9 giugno grande Esercitazione di protezione civile : L’assessore all’ambiente e alla protezione civile della Regione del Veneto ha presentato a Latisana (Ud) la grande esercitazione internazionale di protezione civile denominata “Neiflex”, in programma la prossima settimana, tra il 7 e il 9 giugno, lungo i fiumi Livenza e Tagliamento, tra Veneto e Friuli V.G. “Un’esercitazione improntata sulla gestione del rischio da alluvione – spiega l’assessore –, basata su uno scenario che prevede ...

Nove feriti e un morto nel terremoto - ma è una simulazione. Successo per la maxi Esercitazione di Protezione Civile : La donna investita in stazione ha perso una gamba. 'Sul treno qualcosa non ha funzionato' 3 Omicidio in viale Dante 4 Uccisa a coltellate: liti frequenti col marito, lei era già finita all'ospedale ma ...

I Geologi del Lazio all’Esercitazione regionale di protezione civile “FLARE 2018” tra Tarquinia e Montalto di Castro : 1/4 ...

Rischio alluvione - Protezione civile : conclusa a Tarquinia e Montalto l’Esercitazione “Flare 2018” : Si è conclusa questa mattina “Flare 2018“, l’esercitazione organizzata dall’Agenzia di Protezione civile della Regione Lazio, in collaborazione con la Prefettura di Viterbo e con i Comuni di Tarquinia e di Montalto di Castro, e cui hanno partecipato anche le strutture operative della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, la Provincia di Viterbo, le Forze dell’Ordine, l’Ares 118, la Asl di Viterbo, la Croce Rossa Italiana, Enel ...