Emendamenti dl dignità | da art 18 a colf

Dl Dignità - gli Emendamenti di M5s-Lega : assunzioni in centri per l’impiego - norma “salva supplenti” e via tassa sulle e-cig : Rafforzare gli organici dei centri per l’impiego, cancellare le misure che equiparano le sigarette elettroniche ai tabacchi tradizionali e una norma “salva-precari” della scuola. Sono alcune delle proposte di modifica al decreto Dignità concordate da Movimento 5 Stelle e Lega. Gli emendamenti sono stati depositati nelle commissioni Finanze e Lavoro della Camera. Per quanto riguarda il potenziamento dei centri per l’impiego si ...