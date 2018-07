Elkann | «Marchionne | un collega | un mentore | un amico»

Fca - restano gravi le condizioni di Sergio Marchionne. La lettera di Elkann : “È stato il migliore” : restano gravi le condizioni di salute di Sergio Marchionne, ex amministratore delegato di Fca. Intanto John Elkann ha inviato una lettera ai dipendenti del gruppo: "Le condizioni di Marchionne non gli permetteranno di rientrare in Fca. Negli ultimi 14 anni Sergio è stato il miglior amministratore delegato che si potesse desiderare".Continua a leggere

La lettera di John Elkann ai dipendenti Fca : "Sergio Marchionne non tornerà" : "Care colleghe, cari colleghi, questa è senza dubbio la lettera più difficile che abbia mai scritto". Comincia così la comunicazione ai dipendenti Fca scritta dal presidente John Elkann nelle ore in cui il Cda prendeva atto delle condizioni gravissime di salute di Sergio Marchionne e affidava la guida di Fca a Mike Manley, di Ferrari a Louis Camilleri e di Cnh Industrial a Suzanne Heywood."È con profonda tristezza che ...

Marchionne ricoverato a Zurigo - è graveJohn Elkann : "Amico e leader illuminato" : Le condizioni di salute del manager, ancora in ospedale, costringono ad una successione rapida: scelta una soluzione interna

Marchionne è in fin di vita Elkann cambia tutti i vertici : L'1 giugno, a Balocco, alla presentazione del piano industriale di Fca, Sergio Marchionne era visibilmente affaticato e con addosso parecchi chili in più.«Il dottore ha smesso di fumare e gli deve essere venuto più appetito», scherzava uno del suo entouarage. Anche la cravatta, maldestramente annodata sotto la felpa scura a zip, dava l'idea che qualcosa non andava. Eppure per l'ad di Fca quello sarebbe dovuto essere un giorno di festa: la ...

[Il ritratto] Lo strano destino di Marchionne - manager durissimo che ha fatto un capolavoro ed aiutato Elkann a diventare un uomo : C'è uno strano destino nel Dna della Fiat, o FCA come si chiama oggi, che fa sì che i cambi al vertice avvengano sempre in modo traumatico. Sergio Marchionne arrivò a Torino nel 2004 per il rapido ...

Marchionne - la lettera di Elkann ai dipendenti : «Questa è la mia lettera più difficile - Sergio non tornerà» : Nelle ore in cui il Cda della Fca decideva - di fronte a un quadro clinico ormai gravissimo - di affidare a Manley e Camilleri le cariche di ad di Fca e Ferrari che erano di Sergio Marchionne, il ...

John Elkann : “Con Marchionne 14 anni unici e irripetibili” : Le parole di John Elkann dopo le decisioni prese oggi dai CDA del Gruppo FCA e le nuove nomine in sostituzione di Sergio Marchionne. Parole vere e non un freddo comunicato, dette da chi in Marchionne per 14 anni ha avuto una guida, un maestro, un amico. Parole in cui sensibilità e umanità sono tangibili, […] L'articolo John Elkann: “Con Marchionne 14 anni unici e irripetibili” sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Quando Marchionne disse : «Chi comanda è solo» Foto Elkann : «Ci ha insegnato a pensare diversamente» : Dall’arrivo alla guida del gruppo a pochi giorni dalla morte di Umberto Agnelli, che l’aveva cooptato in consiglio di amministrazione, alla fusione con Chrysler. Dalla rottura con Confindustria alla quotazione della Ferrari. Ora la successione

