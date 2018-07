Elena | la ragazza che cuciva i gatti

Premio Strega 2018 : HElena Janeczek vince con il romanzo 'La ragazza con la Leica' : Al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, il Premio Strega è stato assegnato giovedì scorso ad Helena Janeczek, scrittrice nata a Monaco nel 1964 e residente a Milano da oltre 30 anni. L'autrice è stata premiata con 196 voti dalla giuria per "La ragazza con la Leica", edizioni Guanda. Al secondo posto con 144 voti Marco Balzano con "Io resto qui" (Einaudi) seguito da Sandra Petrignani ed il suo "La corsara, ritratto di Natalie Ginzburg" ...

Premio Strega 2018 - ha vinto HElena Janeczek con La ragazza con la Leica. E Guanda “spezza il monopolio” Mondadori/Rizzoli/Einaudi : Il Premio Strega 2018 è donna. Helena Janeczek è la vincitrice della 72esima edizione con La ragazza con la Leica, edito da Guanda. Due sorprese in una. Intanto era dal 2003 che non vinceva una scrittrice (Melania Gaia Mazzucco – Vita). In secondo luogo è la prima volta che Guanda vince lo Strega. Fondata nel 1932 la casa editrice nata sulla via Emilia non è proprio un’indipendente – è parte dal 2005 del grosso gruppo editoriale Mauri Spagnol ...

HElena Janeczek ha vinto il premio Strega 2018 con “La ragazza con la Leica” : Il suo ultimo romanzo, pubblicato da Guanda, si ispira alla storia vera della fotografa Gerda Taro: era da 15 anni che non vinceva una donna The post Helena Janeczek ha vinto il premio Strega 2018 con “La ragazza con la Leica” appeared first on Il Post.

Premio Strega a HElena Janeczek per "La ragazza con la Leica". Dopo 15 anni - torna a vincere una donna : Ci sono voluti quindici anni per far vincere il Premio Strega ad una donna e ieri, in una calda serata romana al Ninfeo di Villa Giulia, c'è stata, finalmente, l'attesa proclamazione: Helena Janeczek, con il romanzo "La ragazza con la Leica" (Guanda), ha trionfato con 196 voti su 660 preferenze.Una vittoria anticipata da Huffpost e auspicata da molti Amici della Domenica come dai molti lettori che in questi mesi hanno apprezzato la storia ...

