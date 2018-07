Ecofuturo 2018 | la quarta giornata del festival dedicata a teleriscaldamento | “Così si

Ecofuturo 2018 - il festival sulle tecnologie applicate all’ambiente : “Così si può creare mobilità sostenibile” : Terzo giorno della quinta edizione del festival Ecofuturo 2018, in programma a Padova dal 18 al 22 luglio. Quattro giorni di dibattiti, incontri e spettacoli per parlare di tecnologia applicata nell’ambiente e di tutte le opportunità per un futuro sostenibile. Anche per il settore delle automobili, come spiegano gli ospiti della terza giornata. “L’economia circolare – spiega Jacopo Fo, cofondatore di Ecofuturo – è ...

Ecofuturo 2018 - il secondo giorno del festival sostenibile : "Ecco come rendere sicure le case dai terremoti" : "La CO2 va pensata in modo più olistico – ha detto Davide Sabbadin di Legambiente Veneto – perché può essere considerata come materia prima, per esempio nei ...

Ecofuturo 2018 - al via a Padova il festival sulle ecotecnologie : "Ecco le opportunità della nuova agricoltura" : "Non è soltanto una fiera di innovazioni ecotecnologiche, Ecofuturo nasce dall'incontro di alcune persone e realtà che insieme maturano una precisa consapevolezza: ...

Ecofuturo 2018 - i combustibili fossili non convengono più. Salviamo 200mila italiani! : Inizia Ecofuturo festival (www.Ecofuturo.eu), cinque giorni a Padova, al Parco Fenice, durante i quali racconteremo, in diretta streaming, la colossale rivoluzione che stiamo vivendo; gioite: nuove tecnologie stanno cambiando il mondo! Questa festa ecologista è possibile anche grazie all'appoggio che IlFattoQuotidiano.it ci ha offerto fin dalla prima edizione, cinque anni fa. Vogliamo fare un po' di conti sul futuro. Conti molto positivi: ...