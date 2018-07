E Marchionne mi disse : «Se il ceto medio finisce - chi comprerà le Panda?» : I maglioni («non blu, neri!»), i gamberoni, lo spot della Cinquecento («il coglione sono io»), la convinzione che il capitalismo finanziario fosse al capolinea e la lezione di Barenboim: non sono io a suonare, ma i musicisti a trasformare i miei gesti in musica

Marchionne - l'uomo che ha cambiato la Fiat : disse «sono stanco» - nessuno gli credette | Lascia a Manley| Le sue condizioni di salute | Il video : I 14 anni al Lingotto: dal sì di Obama per Chrysler al no di Merkel per Opel. La battaglia dei referendum a Mirafiori e Pomigliano: «Voi parlate di me, di Elkann, degli Agnelli, ma la Fiat significa innanzitutto decine di migliaia di posti di lavoro e di azionisti»