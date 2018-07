E Italia1 che fine fa? : Italia1 Italia1 sta a guardare. Se Canale 5 vanta prodotti consolidati e Rete 4 cambia pelle, per la generalista giovane di casa Mediaset sono in serbo ben poche novità (qui l’offerta per l’autunno al completo). Eppure proprio per la particolare tipologia di pubblico che la segue, Italia1 è la rete che ha maggiormente subito gli attacchi della concorrenza nonchè la più esposta al pericolo derivante dalle nuove modalità di ...

Effetto Mondiali - con Russia 2018 anche Italia1 può superare Rai1 : Il Biscione ha sfruttato al meglio l'evento per migliorare i risultati delle proprie reti in termini di ascolti. Rai1 superata da Canale 5 e quasi raggiunta da Italia1. L'articolo Effetto Mondiali, con Russia 2018 anche Italia1 può superare Rai1 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.