E Italia1 che fine fa? : Italia1 Italia1 sta a guardare. Se Canale 5 vanta prodotti consolidati e Rete 4 cambia pelle, per la generalista giovane di casa Mediaset sono in serbo ben poche novità (qui l’offerta per l’autunno al completo). Eppure proprio per la particolare tipologia di pubblico che la segue, Italia1 è la rete che ha maggiormente subito gli attacchi della concorrenza nonchè la più esposta al pericolo derivante dalle nuove modalità di ...

Lethal Weapon 2 torna su Italia1 dopo una settima di polemiche : anticipazioni 18 e 25 maggio : Questa che sta per finire è stata una settimana dura per i fan delle serie tv e, in particolare, di Lethal Weapon 2 che oggi, 18 maggio, tornerà su Italia1 per un altro triplice episodio e tre nuovi casi per i detective protagonisti. Clayne Crawford è stato messo alla porta dalla produzione della serie per via di una serie di accuse che riguardano i suoi comportamenti "violenti" sul set. Lui ha negato ma il suo collega Damon Wayans lo ha ...