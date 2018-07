Due passaporti agli altoatesini La Farnesina | Iniziativa ostile

ilgiornale

: RT @bettabettanesi: Due passaporti agli altoatesini Vienna non molla: legge pronta - LUDOVICOTODINI : RT @bettabettanesi: Due passaporti agli altoatesini Vienna non molla: legge pronta - infoitinterno : Due passaporti agli altoatesini Vienna non molla: legge pronta -

(Di domenica 22 luglio 2018) Si preannuncia un fine luglio di fuoco tra Austria e Italia sul caso del doppio passaporto. Vienna, infatti, non sembra disposta a retrocedere ed ha già in serbo una legge per ...