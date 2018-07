Dove vai in vacanza? | Iris Cast | trama e curiosità del film con Alberto Sordi oggi | 22

Dove vai IN VACANZA?/ Su Iris il film con Alberto Sordi (oggi - 22 luglio 2018) : DOVE vai in VACANZA?, il film in onda su Iris oggi, domenica 22 luglio 2018. Nel cast: Ugo Tognazzi, Paolo Villaggio e Alberto Sordi, alla regia Mauro Bolognini. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 10:21:00 GMT)

Europa - Dove vai? : La crisi migratoria non solo pone in evidenza la debolezza politica dell'Europa, ma mette allo scoperto un'insicurezza esistenziale. L'editoriale di FERNANDO DE HARO(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 05:50:00 GMT)Eliot e la solitudine dei nostri giovani, di F. De HaroPolitica, come non finire in trincea, di F. De Haro