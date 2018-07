Donne contro Salvini | dopo la Boldrini interviene anche Asia Argento

Uomini e Donne - Gemma e Tina si 'alleano' contro il ritorno di Giorgio in trasmissione : Grandi colpi di scena potrebbero essere in arrivo nel corso della prossima edizione di Uomini e Donne , il fortunato dating show di Maria De Filippi [VIDEO] che riaprira' di nuovo i battenti a partire dal mese di settembre con le puntate inedite. Lo scorso maggio il programma ha lasciato il pubblico con l'annuncio di Giorgio Manetti che diceva di voler abbandonare definitivamente la trasmissione . A quanto pare, però, ci avrebbe ripensato anche se ...

Marocco - Donne contro il divieto di bikini : “Ragazze - fate quello che vi pare” : Marocco , donne contro il divieto di bikini : “Ragazze, fate quello che vi pare” In risposta alla campagna social maschilista che vieta il due pezzi al mare per motivi religiosi, alcune attiviste hanno provato a ribellarsi Continua a leggere L'articolo Marocco , donne contro il divieto di bikini : “Ragazze, fate quello che vi pare” proviene da NewsGo.

Marocco - campagna contro l’uso del bikini. E le Donne rispondono : “Facciamo quel che ci pare” : “Sii donna, fa quel che ti pare“: è la risposta con cui alcune marocchine hanno reagito alla campagna contro il bikini lanciata nel Nord Africa nel 2015 e ripresa anche quest’anno in Marocco . Partita il 9 luglio, l’iniziativa per contrastare l’uso del costume “due pezzi” si è diffusa attraverso una pagina Facebook filo-islamista con l’hashtag “Sii uomo” – traduzione ...

Con Salvini le Donne dimenticano di essere in guerra contro il maschio : Roma. Tutte pazze per Salvini . Il "ministro più bellissimo del mondo" , commento di cittadina durante la diretta Facebook da Pontida, piace alle donne come non avremmo mai e poi mai creduto possibile che potesse riuscire a un post celodurista, macho-fascista-...

Usa - Alexandria Ocasio-Cortez e Amy Coney Barrett : Donne contro nell’America di Trump : Hanno volti di donna le “Americhe contro” che, pro o anti-Trump, s’affrontano da mesi nelle piazze dell’Unione, ai comizi e ai cortei, in tv e sui social, nel Congresso: sono volti nuovi, come quello d’Alexandria Ocasio-Cortez, 28 anni, che nelle primarie democratiche di New York ha battuto Joseph Crowley, deputato di lungo corso e favorito nella corsa alla successione di Nancy Pelosi come capogruppo alla Camera, una che marcia in ...