Domani il dl Dignità in Commissione

Dl dignità - al via esame Camera - da Domani audizioni : Roma, 16 lug., askanews, - Ha preso il via nelle commissioni Finanze e Lavoro della Camera l'iter parlamentare del Dl dignità varato nelle scorse settimane dal governo. Da domani si svolgerà il ciclo ...

Gazzetta : dl Dignità in vigore da Domani : 19.40 Scatta domani la stretta sui contratti a termine, sulle delocalizzazioni e sulla pubblicità dei giochi d'azzardo. E' stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente "dispozioni urgenti per la Dignità dei lavoratori e delle imprese". Nel dispositivo è espressamente indicato che l'entrata in vigore del provvedimento parte dal 14 luglio.