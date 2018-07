Dl dignità | Martina a Di Maio | sostieni emendamento Pd su indennità

Dl dignità : Damiano - Pd contro tutele lavoratori - Martina d’accordo? : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – “Tra gli emendamenti presentati dal Pd al Decreto dignità, ce n’è uno che mi trova totalmente contrario e che costituisce una scelta molto grave: quello che prevede la soppressione dell’aumento delle mensilità a favore dei lavoratori che subiscono un licenziamento illegittimo individuale”. Lo dichiara Cesare Damiano, del Partito democratico, a proposito del Decreto dignità.“Non mi ...

Dl dignità : Damiano - Pd contro tutele lavoratori - Martina d’accordo? : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – “Tra gli emendamenti presentati dal Pd al Decreto dignità, ce n’è uno che mi trova totalmente contrario e che costituisce una scelta molto grave: quello che prevede la soppressione dell’aumento delle mensilità a favore dei lavoratori che subiscono un licenziamento illegittimo individuale”. Lo dichiara Cesare Damiano, del Partito democratico, a proposito del Decreto ...

Decreto dignità - Martina : “Fa male all’occupazione - siamo preoccupati. Proponiamo di abbassare costi contratti stabili” : “siamo fortemente preoccupati per il Decreto dignità. C’è il rischio che faccia male all’occupazione di questo Paese. Presenteremo emendamenti che mirano a far costare di meno il lavoro stabile”. Lo ha detto il segretario del Pd, Maurizio Martina, al termine della segreteria convocata a Tor Bella Monaca, periferia est di Roma. “L’idea punitiva delle imprese ci preoccupa perché é punitiva anche per i ...

Dl dignità - Martina : ha nome improprio - rischia di fare male : Roma, 18 lug., askanews, - Maurizio Martina critica il cosiddetto 'decreto dignità', perché rischia di fare 'male al Paese', e annuncia emendamenti del Pd sul testo del governo. Al termine della ...

Pd - Carofiglio a Martina : “Avete fatto un eccellente lavoro ma non avete saputo raccontarlo”. E attacca decreto dignità : “Sono amichevolmente arrabbiato con Maurizio Martina, perché lui e altri del Pd, che hanno fatto un eccellente lavoro negli anni passati, non sono stati assolutamente capaci di raccontarlo al Paese”. Così a In Onda (La7) l’ex magistrato ed ex senatore del Pd, Gianrico Carofiglio, rivolge il suo monito al segretario reggente dem, Maurizio Martina, di cui sottolinea: “Lui, probabilmente più di ogni altro, ha il merito di aver fatto accadere Expo ...

Dl dignità - Martina : prevede 80mila posti lavoro in meno in 10anni : Roma, 13 lug., askanews, - '80mila posti di lavoro in meno in 10 anni. Sono quelli che prevede la relazione del decreto dignità. Ma non doveva essere la Waterloo del precariato? Il problema del lavoro ...

No, non penso che sia votabile per i contenuti annunciati. Non affronta i veri nodi aperti in particolare per sostenere sul serio il Lavoro stabile". Lo ha detto il segretario Pd, Maurizio Martina, a proposito del dl Dignità entrando al Nazareno.

Dl dignità - Martina : “Tanta propaganda e poca dignità. Pd ha controproposte - come salario minimo legale” : “Decreto di Dignità? Ci sono tante cose che non vanno. A oggi vedo tanta propaganda e poca Dignità. Nei fatti c’è un racconto di cambiamento in meglio sul lavoro che non corrisponde alla realtà”. Sono le parole del segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, ospite di Omnibus (La7). E aggiunge: “Lega e M5s hanno raccontato di aver cambiato radicalmente alcune scelte fondamentali del Jobs Act e in realtà non è così. Non ...

Martina : nel decreto tanta propaganda e poca dignità : Roma, 3 lug. , askanews, 'decreto dignità? Ad oggi vedo tanta propaganda e poca dignità. Hanno raccontato di aver cambiato radicalmente alcune scelte del jobs act e non è così. Ci sono alcune ...

