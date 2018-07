Dl dignità | Di Maio attacca il Pd | contrario a indennizzo

Di Maio : "In dl dignità incentivi per assunzioni" : "Abbiamo pronto un emendamento sui voucher e credo che nascerà un decreto dignità 2.0 e lo potenzieremo perché abbiamo fatto una serie di interventi: il primo è quello relativo agli sgravi per le ...

Voucher e precari della scuola. Di Maio presenta il "decreto dignità 2.0" : In arrivo norme per salvare i precari della scuola e rafforzare i centri per l'impiego e marcia indietro sulle sigarette elettroniche. Sono alcune delle modifiche al dl Dignità su cui la maggioranza avrebbe già trovato un'intesa. Da lunedì le commissioni Finanze e Lavoro della Camera passeranno al vaglio i circa 900 emendamenti depositati ma l'attenzione si concentrerà su un pacchetto di qualche decina di proposte ...

[L'inchiesta] Così la Lega ha stravolto - senza dirlo - il decreto dignità del ministro Di Maio : Ma se fosse rimasto identico al testo originario i viceministri M5s e Lega nei ministeri del Lavoro e dell'Economia, i presidenti e i vicepresidenti delle rispettive commissioni, non avrebbero fatto ...

Dl dignità - Di Maio : "Gli insulti di Boeri minano la lealtà. Rimuoverlo? Non ho il poitere di farlo" : Per il suo ruolo Tito Boeri dovrebbe rimanere fuori dalla contesa politica, invece di rilanciare previsioni arbitrarie e parziali sugli effetti del Decreto. Proprio ieri, i tecnici del Servizio ...

Di Maio per la prima volta non esclude la fiducia sul dl dignità : "Possibile se c'è ostruzionismo" : Dopo averla esclusa a più riprese, Luigi Di Maio apre per la prima volta un piccolo spiraglio all'ipotesi di porre la fiducia sul decreto dignità alla Camera: "Io spero proprio di no", afferma il ministro al lavoro e allo Sviluppo economico, che spera comunque in "un atteggiamento costruttivo" da parte del Parlamento.Ma se le opposizioni cominceranno "a fare due o tre mila emendamenti allora a quel punto inizia l'ostruzionismo e mi ...

Boeri sul Dl dignità : «Di Maio ha perso il contatto con la crosta terrestre». Palazzo Chigi : «Toni inaccettabili» : Il presidente dell’Inps in audizione davanti alle commissioni Finanze e Lavoro della Camera ha ribadito il suo pensiero: «8 mila posti persi è ottimistico»

