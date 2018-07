Dl dignità | che successo Di Maio Così è nato un leader di governo

Dl dignità - Speranza : se tornano voucher battaglia in Parlamento : Roma, 22 lug., askanews, - 'Non ci arrendiamo ad un'idea dell'Italia irrecuperabile e consegnata ormai alla nuova egemonia della destra. Penso all'inaccettabile demonizzazione delle Ong cui va ...

Dl dignità - Speranza : se tornano voucher battaglia in Parlamento : Non è la nostra cultura politica".Poi il passaggio sulle elezioni europee dell'anno prossimo: "E poi bisognerà sciogliere alcuni nodi che non sono banali. Le elezioni europee si avvicinano ed è ...

DL dignità - Di Maio contro il PD : "Perché non vogliono dare più diritti ai lavoratori? : Il Decreto Dignità fortemente voluto dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha attirato numerose critiche fin dalla sua presentazione, a cominciare dal fatto che alcuni dei punti inseriti in un primo momento si sono rivelati irrealizzabili tramite un semplice decreto - e per questo sono stati rimossi in vista di una loro discussione in Parlamento - e tra i più forti oppositori c'è il Partito Democratico, forte della riforma del lavoro ...

Voucher e incentivi per assunzioni - è il decreto dignità 2.0 : Cambia il decreto dignità. Dopo le critiche di Confindustria e la polemica con il presidente dell'Inps Tito Boeri , arriva la versione 2.0 del provvedimento. Il vicepresidente del Consiglio e ministro ...

Dai voucher ai contratti a termine : come cambia il decreto dignità : In arrivo norme per salvare i precari della scuola e rafforzare i centri per l'impiego e marcia indietro sulle sigarette elettroniche. Sono alcune delle modifiche al dl dignità su cui la maggioranza ...

Dl dignità - novità in arrivo : pronto emendamento su voucher : Da martedì si stringe ma alcune limature sono già previste negli emendamenti concordati della maggioranza. -

Voucher e precari della scuola. Di Maio presenta il "decreto dignità 2.0" : In arrivo norme per salvare i precari della scuola e rafforzare i centri per l'impiego e marcia indietro sulle sigarette elettroniche. Sono alcune delle modifiche al dl Dignità su cui la maggioranza avrebbe già trovato un'intesa. Da lunedì le commissioni Finanze e Lavoro della Camera passeranno al vaglio i circa 900 emendamenti depositati ma l'attenzione si concentrerà su un pacchetto di qualche decina di proposte ...

Di Maio : pronte modifiche a dl dignità su voucher e sgravi assunzioni : 'Abbiamo pronto un emendamento sui voucher e credo che nascerà un decreto Dignità 2.0'. Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, che, parlando a Catania, ha fatto annunciato una serie di ...

Dl dignità - arriva la norma che salva i precari della scuola : C'è anche una norma che salva i precari di lungo corso della scuola nel dl dignità. Un emendamento cancella infatti il limite di 36 mesi per le supplenze introdotto con la Buona scuola: oltre quel ...

Boeri contro il governo: "Minacciato da chi mi deve tutelare". Palazzo Chigi: "Toni inaccettabili"

Perché con il Ceta si recuperano i posti di lavoro messi in forse dal decreto dignità : Rendere definitivo il Ceta, l’accordo di libero scambio tra Ue e Canada che il ministro Luigi Di Maio non vuole invece ratificare...

Dl dignità : Speranza - con voucher decreto cambia volto in peggio : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – “Se tornano i voucher il decreto dignità cambia volto in peggio. Sarebbe un grande passo indietro dall’obiettivo di voler combattere la precarietà”. Lo scrive via Twitter il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza. L'articolo Dl dignità: Speranza, con voucher decreto cambia volto in peggio sembra essere il primo su Meteo Web.

Decreto dignità - perché quelle del governo secondo me sono solo chiacchiere : La realtà esiste. E per il governo del “cambia e mento” i nodi vengono al pettine. Il fantomatico Decreto dignità voluto da Gigino Di Maio altro non è che il Decreto falsità. Emblematica la relazione del presidente dell’Inps, la quale sembrerebbe evidenziare tutte le omissioni del Ministro pentastellato. Oramai siamo alla farsa completa. Il Ministro del Lavoro Di Maio, che già di per sé sarebbe un ossimoro, non ha altra soluzione che ...