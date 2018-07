Disordini per il cantiere No Tav | individuati i colpevoli

Individuati decine di responsabili per i Disordini dei no Tav : Roma, 22 lug., askanews, - decine le persone individuate dalla polizia come responsabili dei disordini che da due giorni si susseguono contro il cantiere della Tav di Chiomonte: lo rende noto la ...

Gaza - colpi di cannone di Israele : almeno 3 palestinesi morti. “Azione necessaria per i Disordini violenti al confine” : almeno tre persone sono morte nella striscia di Gaza a causa di alcuni colpi di cannone dell’esercito israeliano. L’azione delle truppe di Tel Aviv è stata giustificata con gli spari di alcuni cecchini palestinesi contro una postazione di Israele, senza conseguenze. Secondo l’agenzia di stampa Maan, i morti sono tutti palestinesi: due sono stati colpiti dalle cannonate a Khan Yunes e un altro a Rafah. Altre fonti locali ...

Mondiali Russia - Francia : 300 arresti dopo i Disordini per i festeggiamenti : Sono quasi 300 le persone fermate per i disordini e gli incidenti scoppiati nella notte in tutta la Francia durante i festeggiamenti per la vittoria dei ‘Blues’ ai Mondiali di calcio. Lo ha reso noto il portavoce del ministero degli Interni, Frederic de Lanouvelle, secondo cui la serata è stata per lo più “di festa”, nonostante gli incidenti. Solo a Parigi, sono state fermate 95 persone in relazione ad attacchi ...

Francia campione - Disordini a Parigi : «Assalti ai negozi - 90 fermati». E nella festa muoiono due persone : Francia campione del mondo, Croazia battuta 4-2 A Parigi 102 persone sono state controllate dalla polizia ieri notte , ben 90 poste in stato di fermo, e sugli Champs-Elysées tra i 12 e i 15 negozi ...

Mondiali - Disordini e saccheggi sugli Champs Elysées durante la festa per la vittoria : disordini nella notte sugli Champs Elysées dove centinaia di migliaia di persone si sono riversate per festeggiare la...

Mondiali 2018 - Disordini e saccheggi in tutta la Francia rovinano la festa per la vittoria dei Bleus : La grande festa popolare in Francia per la vittoria ai Mondiali di calcio è stata segnata anche da alcuni disordini nella notte sugli Champs Elysées dove si erano riversate centinaia di migliaia di persone. Poco prima della mezzanotte la polizia ha usato gas lacrimogeni sul celebre viale parigino contro decine di vandali col volto coperto che hanno approfittato della confusione per assaltare un negozio e lanciare proiettili contro gli agenti. ...

Torino : 9 arresti per i Disordini del 1 maggio 2017 : Blitz della polizia questa mattina al centro sociale Askatasuna, gli agenti hanno fatto irruzione nello stabile di corso Regina Margherita - Dopo oltre un anno di indagini sui tafferugli scoppiati a ...