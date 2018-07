ilfattoquotidiano

: 'Dal 1951 tutte le persone straniere in Italia hanno il diritto di fare domanda d'asilo.' L'esperto avvocato… - amnestyitalia : 'Dal 1951 tutte le persone straniere in Italia hanno il diritto di fare domanda d'asilo.' L'esperto avvocato… - Capezzone : La grande #AnnaBono (grazie!) su @AtlanticoMag smonta le fake news su diritto d’asilo e protezione internazionale… - TutteLeNotizie : Diritto d’asilo, le commissioni territoriali disobbediscono a Salvini -

(Di domenica 22 luglio 2018) Brutte notizie per il ministro dell’Interno. Leper il riconoscimento della protezione internazionale non stanno applicando la sua circolare del 4 luglio scorso, attraverso la quale egli imponeva la velocizzazione delle pratiche e l’interpretazione restrittiva dei requisiti per il riconoscimento della tutela umanitaria. Come una profezia che si autoavvera, la circolare, se applicata, fornirebbe al ministro i numeri su cui fondare ciò che lui sostiene da anni: coloro che sbarcano in Italia sono “falsi rifugiati”, guardate i dati delle! Si tratta di instaurare – tramite la “circolare” – un rapporto continuo tra predizione ed evento, che in questo momento è di particolare importanza per il ministro, perché gli consentirebbe di smentire coloro che lo accusano di fare propaganda sguaiata e razzista. Dunque, affinché l’intera operazione funzioni, le ...