Diretta Italia Norvegia U19 risultato finale 1-1 streaming video Rai | Kean regala la

LIVE Italia-Francia - Europei hockey pista in Diretta 0-0 : Barozzi salva su Herman e Di Benedetto - Ambrosio spreca un’ottima chance : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Francia, finale per il terzo posto degli Europei 2018 di hockey su pista a La Coruna, in Spagna. Gli azzurri sono reduci dalla sconfitta in semifinale contro il Portogallo, ormai tabù per l’Italia, e sfideranno la compagine transalpina oggi, domenica 22 luglio, per salire sul podio continentale per la terza volta consecutiva e dar seguito ad una tradizione decisamente ...

LIVE Italia-Norvegia - Europei Under19 in Diretta : azzurri per formalizzare il pass in semifinale : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Italia e Norvegia. Le due formazioni concorrono per gli Europei Under 19 in corso di svolgimento in Finlandia. Nel girone A, l’Italia ha conseguito finora due successi, contro la nazionale finlandese per 1-0 e contro quella portoghese per 3-2. La Norvegia, col Portogallo, ci ha invece perso per 3-1, ma ha superato la Finlandia per 3-2. Questo incontro mette in palio, ...

LIVE Italia-Cina - Mondiali hockey prato 2018 in Diretta : debutto storico per le azzurre - match subito fondamentale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, primo incontro per quanto riguarda la nazionale femminile di hockey su prato ai Mondiali di Londra. Appuntamento storico per la banda guidata da Roberto Carta che si gioca già le sue chances contro la selezione asiatica, con la quale lo scorso anno le azzurre riuscirono ad ottenere uno strepitoso pareggio in World League. Vincere significherebbe mettere un piede negli ottavi di finale, ...

