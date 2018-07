Diretta Formula 1 oggi | la gara in tv e streaming su Sky e differita su Tv8

Blastingnews

: Colpo di scena! ?? Problemi per #Hamilton ? L’inglese ha parcheggiato la sua #W09 in pista ?? Niente #Q2 per #Lewis… - SkySportF1 : Colpo di scena! ?? Problemi per #Hamilton ? L’inglese ha parcheggiato la sua #W09 in pista ?? Niente #Q2 per #Lewis… - AvvMennillo : Come vedere in streaming il #GranPremio di Germania di Formula 1: Le cose da sapere per seguire in diretta, anche i… - notiveri : Come vedere in streaming il #GranPremio di Germania di Formula 1: Le cose da sapere per seguire in diretta, anche i… -

(Di domenica 22 luglio 2018), domenica 22 luglio, nuovo appuntamento da non perdere con la1 2018. In programma c'è la nuovadel Gran Premio di Germania: dopo un anno di stop si tornerà infatti a correre anche sul circuito tedesco. Laè in programma questo pomeriggio e potrà essere seguita intelevisiva sui canali a pagamento di Sky ma anche incon l'app Sky Go e successivamente sarà trasmessa anche insul canale free Tv8. Dove vedere ladi1 diin tv e: programmazione Sky e Tv8 Dopo la grande vittoria registrata in Inghilterra, che lo ha riportato in vetta alla classifica mondiale, Sebastian Vettel con la sua Ferrari è pronto a ripetersi nuovamente in questa nuova. La programmazione di questa nuovadi F1 prevede che latelevisiva sarà assicurata solo sui canali a pagamento di Sky e quindi non potrà essere seguita live ...