L'atteggiamento del Pd "è", perché "ha presentato un emendamento per sopprimere l'articolo del decreto Dignità che aumenta i risarcimenti per i lavoratori che vengono licenziati ingiustamente. Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro,Di."Continueremo a difendere ed estendere i diritti sociali dei lavoratori e delle lavoratrici, esattamente quello che il Pd non ha fatto in tutti questi anni".Il governo "pensa ai cittadini, non alle lobbies",ha detto.(Di domenica 22 luglio 2018)