Di Maio | cerchiamo capire bisogni persone

Dl Dignità - ancora polemica. Di Maio -Tria : 'Nessuna accusa - ma cerchiamo la 'manina'' : Ma si legge ancora : 'Certamente, però, bisogna capire da dove provenga quella 'manina' che, si ribadisce, non va ricercata nell'ambito del ministero dell'Economia'. 'Le stime dell'Inps sono ...

Decreto dignità - la polemica prosegue. Di Maio -Tria : “Nessuna accusa - ma cerchiamo la manina” : Il giorno dopo la polemica sul Decreto dignità , i toni all’interno del governo sono più distesi ma la discussione prosegue. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio fa sapere in una nota con giunta con lo stesso ministro dell’Economia Giovanni Tria «non ha mai accusa to né il ministero dell’Economia e delle Finanze né la R...

Dl Dignità - Di Maio e Tria smentiscono contrasti : cerchiamo "manina" - : Nota congiunta dei due ministri. Il pentastellato "non ha mai accusato né il ministero dell'Economia né la Ragioneria Generale dello Stato di alcun intervento nella predisposizione della relazione tecnica" al decreto, si legge. Il collega: stime Inps "discutibili"

Dl Dignità - Tria e Di Maio : “Stime Inps sono discutibili - cerchiamo la manina” : Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio , “non ha mai accusato né il ministero dell’Economia e delle Finanze né la Ragioneria Generale dello Stato di alcun intervento nella predisposizione della relazione tecnica al dl Dignità . Certamente, però, bisogna capire da dove provenga quella ‘manina’che, si ribadisce, non va ricercata nell’ambito del Mef“. In una nota congiunta Di Maio e il ministro ...

Dl dignità - Di Maio -Tria : mai accuse a Mef e Ragioneria - ma cerchiamo la 'manina' : Si legge in una nota congiunta dei ministri dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio e dell'Economia Giovanni Tria. Ieri Luigi Di Maio aveva commentato in un video su Facebook, l'ipotesi ...

Di Maio -Tria : "Mai accuse - ma cerchiamo la 'manina'" : Dopo le polemiche tra Di Maio e Mef sulla "manomissione" della relazione tecnica al dl dignità evocata dal vicepremier, arriva una nota congiunta Di Maio-Tria per provare a ricucire.Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, "non ha mai accusato né il Ministero dell'Economia e delle Finanze né la Ragioneria Generale dello Stato di alcun intervento nella predisposizione della relazione tecnica al dl ...

Di Maio : nessun manuale Cencelli - cerchiamo persone adeguate : Roma, 10 giu. , askanews, - Nel vertice di oggi pomeriggio con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il leader della Lega Matteo Salvini non è in gioco "una questione di quote di governo, le ...