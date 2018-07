Di Maio | che successo il dl dignità Così è nato un leader di governo

Dl dignità - che successo Di Maio Così è nato un leader di governo : Continua l'esponenziale crescita di Di Maio. Dal taglio ai vitalizi alle posizioni nette e decise su banche, Confindustria e Regioni. Il leader del M5s è sempre più un uomo di governo Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio contro il Pd : "Presenta emendamento contro indennizzi ai licenziati - spieghi perché" : "Il Pd ha presentato un emendamento per sopprimere l'articolo del decreto Dignità che aumenta i risarcimenti per i lavoratori che vengono licenziati ingiustamente. Nel dettaglio il decreto Dignità porta le mensilità minime di risarcimento da 4 a 6 e quelle massime da 24 a 36. Come si può essere contrari a una norma che dà un giusto indennizzo ai lavoratori che subiscono degli abusi?" scrive il vicepremier e ...

DL Dignità - Di Maio contro il PD : "Perché non vogliono dare più diritti ai lavoratori? : Il Decreto Dignità fortemente voluto dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha attirato numerose critiche fin dalla sua presentazione, a cominciare dal fatto che alcuni dei punti inseriti in un primo momento si sono rivelati irrealizzabili tramite un semplice decreto - e per questo sono stati rimossi in vista di una loro discussione in Parlamento - e tra i più forti oppositori c'è il Partito Democratico, forte della riforma del lavoro ...

Agroalimentare - Di Maio : “Non solo Ceta - bisogna rivedere anche i trattati con Marocco e Tunisia su arance e olio” : “Basterà iniziare a dire qualche no ai tavoli europei e internazionali, come abbiamo cominciato a fare: il Ceta va rivisto per non abbassare il prezzo di grano e carne italiani. Dobbiamo rivedere i trattati con Marocco e Tunisia, che riguardano arance e olio. Ce lo siamo detti per anni come forza di opposizione e ora dobbiamo dettare le regole. Spero che si possa lavorare con gli altri Paesi per far sì che i nostri prodotti possano andare ...

Ilva - Di Maio : "Verifiche su bando - in ballo 14 mila persone" : "Il Governo precedente ha avuto cinque anni per affrontare il tema dell'Ilva e lo ha lasciato in queste condizioni, con un bando pieno di criticità e con una scadenza in tempi brevi. Qui dobbiamo ...

Ilva - Di Maio : “Dobbiamo decidere futuro di 14mila persone - avviate procedure per verificare che bando sia in regola” : Dopo le rilevazione dell’Anac sulle criticità della gara vinta da Arcelor Mittal, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, che alla Camera aveva parlato di un “pasticcio commesso dallo Stato”, torna a parlare di Ilva dalla Sicilia e critica il precedente governo, precisando che sta avviando “una procedura interna per le verifiche” relative al bando, perché c’è in ballo “il futuro di ...

Voucher e precari della scuola. Di Maio presenta il "decreto Dignità 2.0" : In arrivo norme per salvare i precari della scuola e rafforzare i centri per l'impiego e marcia indietro sulle sigarette elettroniche. Sono alcune delle modifiche al dl Dignità su cui la maggioranza avrebbe già trovato un'intesa. Da lunedì le commissioni Finanze e Lavoro della Camera passeranno al vaglio i circa 900 emendamenti depositati ma l'attenzione si concentrerà su un pacchetto di qualche decina di proposte ...

Di Maio : pronte modifiche a dl Dignità su voucher e sgravi assunzioni : 'Abbiamo pronto un emendamento sui voucher e credo che nascerà un decreto Dignità 2.0'. Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, che, parlando a Catania, ha fatto annunciato una serie di ...

Ilva : Bernini - Di Maio ideologico - Lega che dice? : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – “Un’idea incerta, diceva qualcuno, ha sempre un avvenire. In questo caso, il nefasto proposito di Di Maio sul futuro dell’Ilva rischia di avere un avvenire molto pericoloso per l’impresa siderurgica ed il suo cospicuo indotto, per l’economia del Paese e quindi per tutti gli italiani”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.“Dopo la precise ...

M5S : Di Maio - auguri a Grillo - orgogliosi del sogno che ci hai regalato : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – “70 anni, Beppe! Hai fatto 70 anni ma so che ti senti un ragazzino, hai sempre avuto delle energie straordinarie che nessuno sa spiegare da dove riesci a tirarle fuori. Sarà che sei cresciuto in periferia, sarà che hai fatto la gavetta, sarà che hai lavorato per 50 anni senza fermarti mai. Sarà che nuoti come se ti dovessi ancora allenare per attraversare lo Stretto, sarà che divori decine di libri, sarà ...

