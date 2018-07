Del Bufalo e Chillemi a Giffoni | bellezze in passerella sul blue carpet

Cristiano Malgioglio e Diana Del Bufalo traslocano in Rai?/ L’indiscrezione : corteggiamenti e nuovi show : Cristiano Malgioglio e Diana Del Bufalo traslocano in Rai? L’indiscrezione arriva tra le pagine del settimanale "Oggi", corteggiamenti dai alcuni programmi e nuovi show.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 18:48:00 GMT)

Cristiano Malgioglio e Diana Del Bufalo corteggiati dalla Rai : l’indiscrezione : Cristiano Malgioglio pronto a sbarcare in Rai? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip conteso da due reti Pare che la Rai abbia messo gli occhi recentemente su due personaggi molto cari al pubblico italiano. Si tratta nello specifico di Cristiano Malgioglio e Diana Del Bufalo, amatissimi dai più giovani e tanto seguiti sui social. L’ex […] L'articolo Cristiano Malgioglio e Diana Del Bufalo corteggiati dalla Rai: ...

Francesca Chillemi e Diana Del Bufalo al Giffoni 2018 - da Che Dio Ci Aiuti alla loro serie su Instagram : Le instancabili Francesca Chillemi e Diana Del Bufalo sono tra gli ospiti del Giffoni 2018. Amiche sul set e nella vita reale, le due attrici di Che Dio ci Aiuti arriveranno alla kermesse campana il 22 luglio per incontrare il pubblico. Per loro è previsto un doppio incontro: la Chillemi e la Del Bufalo si racconteranno ai giurati, dal grande successo della fiction di Rai1 alla loro “Instagram series”. Previsto anche un blue carpet dove le ...

Che Dio Ci Aiuti 5 - riprese in corso ma senza Diana Del Bufalo e Lino Guanciale : riprese in corso, da fine aprile, per Che Dio Ci Aiuti 5: Elena Sofia Ricci, dopo essere stata nientemeno che Veronica Lario in "Loro", torna a vestire i panni di Suor Angela per il quinto anno. Nuove avventure, quindi, per lei, Suor Costanza (Valeria Fabrizi) e per i giovani ospiti del Convento degli Angeli in cui è ambientata la fiction prodotta da Lux Vide e girata da Francesco Vicario.Nella quinta stagione, però, non rivedremo Diana ...

Amici - Diana Del Bufalo conferma il ritorno di fiamma con Paolo Ruffini : Ennesimo colpo di scena nella storia d’amore tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini. La ex cantante oggi attrice e comica è stata ospite della semifinale di Amici, il programma che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo, in onda domenica 3 giugno in prima serata su Canale 5. Protagonista di una dance battle con Elisa e Marco Bocci, Diana si è trovata suo malgrado al centro di una piccola parentesi di gossip quando la conduttrice ...

Parco Leonardo - con Ruffini e Del Bufalo un premio al volo : Bagno di folla per Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo, ieri pomeriggio al Parco Leonardo. Gli attori, che fanno coppia anche nella vita, sono stati letteralmente assediati da un drappello di fan giovani ...

Vincitore Ballando con le stelle 2018/ Chi è? Video : tifo di Diana Del Bufalo e Canalis per Gessica Notaro : Vincitore Ballando con le stelle 2018: Gessica Notaro resta la grande favorita per il trionfo finale, Giovanni Ciacci potrebbe essere la grande sorpresa.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 20:30:00 GMT)

Anticipazioni Che Dio Ci Aiuti 5 : le cause dell'assenza di Diana Del Bufalo Video : Sono iniziate da alcune settimane le riprese [Video]della quinta stagione della Fiction Che Dio Ci Aiuti che vede l'arrivo di nuovi personaggi capaci di raccontare nuove storie. Ha sorpreso l'annuncio tramite i social dell'attrice e cantante Diana Del Bufalo che nella quarta stagione ha vestito i panni della simpatica Monica, la cui storia con Nico attraversa continue difficolta'. Non sono state chiare e rese note le rivelazioni riguardo ...