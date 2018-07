Decreto dignità | Di Maio contro il Pd | “Vogliono eliminare l’aumento dei risarcimenti ai

Voucher e incentivi per assunzioni - è il Decreto dignità 2.0 : Cambia il decreto dignità. Dopo le critiche di Confindustria e la polemica con il presidente dell'Inps Tito Boeri , arriva la versione 2.0 del provvedimento. Il vicepresidente del Consiglio e ministro ...

Dai voucher ai contratti a termine : come cambia il Decreto dignità : In arrivo norme per salvare i precari della scuola e rafforzare i centri per l'impiego e marcia indietro sulle sigarette elettroniche. Sono alcune delle modifiche al dl dignità su cui la maggioranza ...

Dl dignità - Di Maio : 'Potenziamo il Decreto - sarà 2.0' : "Abbiamo pronto un emendamento sui voucher e credo che nascerà un decreto dignità 2.0". Lo annuncia il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, spiegando che "potenzieremo quel dl perché ...

Voucher e precari della scuola. Di Maio presenta il "Decreto dignità 2.0" : In arrivo norme per salvare i precari della scuola e rafforzare i centri per l'impiego e marcia indietro sulle sigarette elettroniche. Sono alcune delle modifiche al dl Dignità su cui la maggioranza avrebbe già trovato un'intesa. Da lunedì le commissioni Finanze e Lavoro della Camera passeranno al vaglio i circa 900 emendamenti depositati ma l'attenzione si concentrerà su un pacchetto di qualche decina di proposte ...

Ghiglione : "Aziende rinnovino contratti scaduti. No a utilizzo strumentale del Decreto dignità" : ... segretario generale della Camera del Lavoro della Spezia, che continua: "Sappiamo che, anche in modo strumentale rispetto alla dialettica politica e per fare pressioni rispetto al cambio delle norme,...

M5s : "Boeri si dimetta". Ieri l'attacco al Decreto dignità : Dopo Matteo Salvini ora anche il Movimento 5 Stelle vuole le dimissioni del presidente Inps Tito Boeri. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio Ieri si è visto attaccare il suo Decreto dignità dal numero uno dell'istituto nazionale di previdenza. Il Ministero, ha detto Boeri, sapeva della previsione degli 8000 posti persi all'anno con l'entrata in vigore del Decreto, previsione tra l'altro "ottimistica", per un ...

[L'inchiesta] Così la Lega ha stravolto - senza dirlo - il Decreto dignità del ministro Di Maio : Ma se fosse rimasto identico al testo originario i viceministri M5s e Lega nei ministeri del Lavoro e dell'Economia, i presidenti e i vicepresidenti delle rispettive commissioni, non avrebbero fatto ...

Decreto dignità - anche i lavoratori della buvette di Montecitorio rischiano il posto : Economia Boeri contro il governo: "Minacciato da chi mi deve tutelare". Palazzo Chigi: "Toni inaccettabili"

Decreto dignità - contratti a termine. Lega e M5S : periodo di transizione : Tra gli emendamenti la proposta di far partire la stretta a ottobre. Vouvher in agricoltura, utilizzabili per 10 giorni

Decreto dignità - nota UFFICIALE congiunte delle leghe sportive italiane : ... le rappresentanze sportive sottolineano che il divieto assoluto di pubblicità avrà un impatto negativo sul futuro del sistema sportivo italiano limitando le risorse a disposizione non solo del mondo ...

L'ultimo pasticcio del Decreto dignità : era "necessario e urgente" ma ora la stretta sui contratti precari viene rinviata a ottobre : Il pacchetto emendamenti presentato da Movimento 5 Stelle e Lega fotografa l'ennesimo passo falso nell'accidentato iter del Decreto Dignità. Lasciati alle spalle i ritardi nella presentazione del provvedimento in Cdm e gli imbarazzi per i fantomatici 8mila posti di lavoro in meno all'anno inseriti nella relazione tecnica, le modifiche che la maggioranza intende apportare nella legge di conversione del Dl 87/2018 sono un boomerang per chi, ...

Decreto dignità - arrivano gli emendamenti di M5s e Lega : come cambia il provvedimento : M5s e Lega hanno concordato circa 30 emendamenti che modificheranno il Decreto dignità voluto dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Tra le novità principali che verranno approvate in Parlamento c'è lo slittamento della stretta sui contratti a termine che non sarà più immediata ma solo a partire da ottobre.Continua a leggere

Perché con il Ceta si recuperano i posti di lavoro messi in forse dal Decreto dignità : Rendere definitivo il Ceta, l’accordo di libero scambio tra Ue e Canada che il ministro Luigi Di Maio non vuole invece ratificare...