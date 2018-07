De Laurentiis | Cavani? Psg vuole 58 mln

Napoli - De Laurentiis : 'Cavani? Impossibile - il Psg vuole 58 milioni' : 'Che Cavani venga a Napoli è Impossibile perché leggo che il Psg lo valuta 58 milioni, io l'ho venduto a loro a 63. Loro così vorrebbero astutamente recuperare quei soldi, ma io non glieli farei mai ...

De Laurentiis : 'Non sto seguendo Cavani. Punto ad un giovane attaccante' : Il presidente del Napoli ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport 24 di calciomercato, Ancelotti e Sarri. Niente giri di parole, solo schiettezza. E' carico e motivato per questa stagione e ...

De Laurentiis : 'Sarri - io non ho sbagliato. Cavani? Non mi sono ancora mosso' : A tutto De Laurentiis . Il presidente del Napoli ha parlato ancora del mercato degli azzurri a Sky Sport , a partire dal possibile ritorno di Edinson Cavani: 'Falso, non sto per prenderlo. Quando devo comprare qualcuno veramente mi muovo in prima persona e al momento non è successo. Benzema? Non mi ...

Napoli - De Laurentiis chiude a Cavani : «Basta! Il nostro top player è Milik» : Dopo il primo appuntamento di ieri, e le critiche che ha portato con sé, torna a parlare in radio Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli che risponde alle mille voci di calciomercato...

Napoli - i tifosi : "Compraci Cavani". E De Laurentiis : "Sono io il vostro Matador" : Il siparietto accade all'improvviso, quando il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, spunta nel cuore di una mattinata piovosa davanti allo store del club. Ai tifosi la presenza non sfugge e, ...

Napoli : De Laurentiis tra smentite e bufale - ma Cavani apre al ritorno : Cavani apre AL ritorno- Aurelio De Laurentiis rompe gli indugi e smentisce tassativamente le voci di mercato legate a Benzema, Di Maria e Cavani. Il presidente partenopeo parla di “bufale” e smentite, ma la sensazione è che questo possa rappresentare una mossa di pura strategia. “Non compro vecchi”: De Laurentiis ha sentenziato così, ma la […] L'articolo Napoli: De Laurentiis tra smentite e bufale, ma Cavani apre al ...

Napoli - tutta la verità di De Laurentiis su Cavani - Benzema e Di Maria : A Radio Kiss Kiss il patron smentisce le voci su un possibile imminente botto di mercato: sarà proprio così?