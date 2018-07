De Laurentiis ai tifosi del Napoli | ' Meritereste la vendita a qualche cinese'

Napoli - i tifosi : "Compraci Cavani". E De Laurentiis : "Sono io il vostro Matador" : Il siparietto accade all'improvviso, quando il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, spunta nel cuore di una mattinata piovosa davanti allo store del club. Ai tifosi la presenza non sfugge e, ...

Il Napoli sogna Cavani - tifosi entusiasti. De Laurentiis : “si riduca l’ingaggio e può tornare” : “So che tutti quanti vorrebbero un top player come Cavani. Cavani guadagna 20 milioni ogni 10 mesi. Ha il mio numero di telefono: mi chiama, mi parla, si riduce lo stipendio, mi mette in condizione di parlare col PSG, che non so neppure se può essere disponibile a privarsi del calciatore“. Aurelio De Laurentiis parla ai tifosi del Napoli, nel teatro di Folgardida, assieme ad Ancelotti e a Insigne, poi risponde anche a una ...

Ancelotti incontra i tifosi azzurri con Insigne e patron De Laurentiis. Top player - AdL stuzzica Cavani : Arriva il weekend e a Dimaro-Folgarida cresce l?entusiasmo con un numero crescente di tifosi (già numerosissimi) ad assistere agli allenamenti degli azzurri al campo di Carciato. Quello...

