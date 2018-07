Dalla Spagna | ' Kovacic non cambia idea e chiede a Lopetegui di lasciare il Real Madrid'

Dalla Spagna : Inter - Vrsaljko si avvicina! Arriva il via libera di Suning - : Come scrive As, Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, nel suo viaggio in Cina ha ricevuto il via libera da Suning per investire 25 milioni di euro per il terzino vicecampione del mondo. L'ok ...

Maltempo : tecnici Dalla Spagna per riparare l’opera di Valdes : La suggestiva scultura di Manolo Valde’s, “Pamela”, sul pontile di Tonfano, in Versilia, danneggiata dal fortunale dei giorni scorsi sarà riparata già domani. Lo comunica il Comune di Pietrasanta. Gli assistenti del maestro spagnolo, venuti appositamente da Valencia (Spagna), interverranno sull’opera sino a completare l’operazione domenica mattina. Sarà chiuso solo lo spazio circostante la scultura monumentale, ...

Inter - Dalla Spagna : Icardi nel mirino del Real Madrid - pronti 100 milioni : Icardi NEL mirino- Suona l’allarme in casa Inter. Dopo la prima sconfitta in amichevole contro il Sion, e il ko di Nainggolan, i nerazzurri potrebbero esser travolti da un nuovo caso Icardi. Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Marca“, il Real Madrid starebbe pensando concretamente all’attaccante argentino. Icardi potrebbe rappresentare il potenziale sostituto di […] L'articolo Inter, dalla Spagna: ...

Ad "Acqui in palcoscenico" la danza Dalla Spagna : ACQUI TERME - Dopo il successo dei primi spettacoli che ne hanno segnato l'apertura, il Festival prosegue con i prossimi appuntamenti che presentano le danze di alcune nazioni. Due quelle presenti prossimamente sul palcoscenico del Teatro ...

Dalla Spagna : 'Atletico Madrid - ancora nessuna offerta di rinnovo per Godin' : Prima del Mondiale, i Colchoneros avrebbero ribadito al giocatore la propria politica in materia di contratti per i calciatori che hanno superato la trentina, ovvero un prolungamento annuale da far ...

Dalla Spagna : "Zidane nuovo dirigente della Juventus”/ La smentita del club bianconero : Dalla Spagna: “Zidane nuovo dirigente della Juventus”. Il ritorno a Torino il prossimo mese di ottobre: affiancherà il direttore sportivo Fabio Paratici(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 21:52:00 GMT)

Clamoroso Juventus - Dalla Spagna : Zidane torna in bianconero [DETTAGLI] : Sono giorni caldissimi in casa Juventus e nuove clamorose novità sul club bianconero. Non solo Cristiano Ronaldo, i bianconeri non hanno intenzioni di fermarsi e pensano a nuovi colpi. Ma nelle ultime ore novità incredibili dalla Spagna e che riguardano il futuro di Zinedine Zidane, l’allenatore reduce dai trionfi in Champions League con il Real Madrid potrebbe tornare in bianconero. Secondo ‘As’ Zidane dovrebbe entrare a ...

Dalla Spagna : 'Zidane-Juve - ritorno da dirigente'. Il club nega : TORINO - Un'altra notizia clamorosa sempre in ottica Real- Juve , ma stavolta non si tratta di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto raccolto in esclusiva dallo spagnolo 'Libertad Digital', Zinedine ...

Rumors Dalla Spagna - Zinedine Zidane alla Juve a novembre : Roma, 17 lug., askanews, - Zinedine Zidane tornerà alla Juve in veste di dirigente a partire dal mese di novembre. A scriverlo è il sito Libertad Digital che titola: 'Zinedine Zidane è pronto a ...

Juve - Dalla Spagna assicurano : dopo Ronaldo ecco anche Zidane : Zidane alla Juve? Una suggestione, o forse qualcosa di più. dalla Spagna rimbalza la notizia di un clamoroso ritorno di fiamma tra ZZ e la società bianconera, pronta ad accoglierlo a braccia aperte. ...

Dalla Spagna : "Zidane dirigente della Juve da ottobre". Ma il club smentisce : L'indiscrezione del sito Libertad Digital: "Il francese affiancherà Paratici". As però specifica: "Incarico già coperto da Nedved"

Dalla Spagna : “Zidane nuovo dirigente della Juventus”/ Il ritorno ad ottobre - tutti i dettagli : Dalla Spagna: “Zidane nuovo dirigente della Juventus”. Il ritorno a Torino il prossimo mese di ottobre: affiancherà il direttore sportivo Fabio Paratici(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 16:01:00 GMT)

Juventus - bomba Dalla Spagna : Zidane firmerà ad ottobre : Zidane firmerà AD ottobre- Dopo l’affare del secolo targato Cristiano Ronaldo, un nuovo scossone potrebbe travolgere la Juventus. Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Libertad Digital”, Zinedine Zidane sarebbe pronto a far ritorno alla Juventus, ma in vesti da dirigente e non da allenatore. A Zidane sarebbe stato ufficialmente proposto un ruolo da dirigente. […] L'articolo Juventus, bomba dalla Spagna: ...

Clamoroso Dalla Spagna : 'Zidane sarà un nuovo dirigente della Juventus' : ROMA - Un'altra notizia clamorosa sempre in ottica Real-Juve, ma stavolta non si tratta di Cristiano Ronaldo . Secondo quanto raccolto in esclusiva dallo spagnolo 'Libertad Digital', Zinedine Zidane ...