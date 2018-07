Da Renzi a Salvini | i messaggi di vicinanza all' ex ad di FCA

Casamonica - Renzi avverte Salvini : non strumentalizzare i Carabinieri : 'Ci sono delle regole elementari in una democrazia. Non strumentalizzare l'Arma dei Carabinieri, per esempio. Rispettare il lavoro e le sentenze della magistratura. Non mettere il cappello sul lavoro ...

«Salvini è un fascista - Renzi un bullo». L’Italia di oggi vista da Giampaolo Pansa : «Il ministro del'Interno è un uomo prepotente. E poi questa arroganza e questa impreparazione, che si accoppia con quella del M5S. Insomma se lei mi chiedesse se comprerei un’auto usata da lui…». Intervista a tutto campo al grande giornalista

«Salvini è un fascista - Renzi un bullo». L'Italia di oggi vista da Giampaolo Pansa : La seconda cosa? «La nostra economia non mi pare salda, né in ripresa come si sforzano di vederla. Le università non aprono più un futuro ai nostri giovani». Pessimista. «Questo è un Paese del cazzo, ...

Renzi : "Salvini parla di migranti per non parlare del Decreto disocuppazione di Di Maio" : Matteo contro Matteo, Renzi contro Salvini: in un lungo post su Facebook rilanciato anche su Twitter l’ex presidente del Consiglio va all’attacco del Ministro dell’Interno che, a suo dire, parla sempre di migranti per non parlare di economia, per nascondere e non affrontare i veri problemi e le questioni importanti per il Paese. Ad esempio il Decreto dignità, fortemente voluto dal ministro Di Maio e ribattezzato da Renzi "Decreto ...

Renzi, le 5 domande per Salvini: l'ex segretario del Pd contro il ministro dell'Interno sul tema Immigrazione. E attacca: "Lega ladrona"

Le 5 domande di Matteo Renzi a Matteo Salvini sui migranti e sugli accordi europei : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi rivolge cinque domande al ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei migranti e sugli accordi che l'Italia ha stipulato negli anni con l'Unione europea. "Visto che insiste a parlare di me, aspetto la risposta alle cinque domande facili facili", scrive su Facebook Renzi.Continua a leggere

Migranti?Renzi : Salvini parli di lavoro : 15.19 "Salvini parla d'immigrazione per non parlare degli 80 mila posti di lavoro che si perderanno con il decreto disoccupazione di Di Maio, del danno per lo stop al Ceta,della Flat tax,della legge Fornero e dei 49 milioni della Lega rubati ai cittadini italiani". Lo scrive il senatore Pd Renzi su Facebook. Ricorda al vicepremier che l'accordo di Dublino lo ha firmato Berlusconi e che Salvini non ha votato a favore quando il suo governo ...

Renzi : 5 quesiti semplici per Salvini su tema migranti : Roma – “Anche oggi Salvini attacca il mio Governo sull’immigrazione. Dice: ‘Con Renzi si e’ firmato l’accordo Sophia che impone di far sbarcare tutti i migranti in Italia’. Molti mi dicono: ‘Lascia stare, non rispondergli’. Io dico: qui si gioca una battaglia culturale prima ancora che politica. E non possiamo continuare a far finta di niente. Faccio cinque domande, facili facili per Salvini ...

Matteo Salvini : 'Due Ong verso l'Italia? Fatica sprecata - qui non entrano. Rivedere il patto suicida di Renzi' : Colpo su colpo, giorno dopo giorno, affondo dopo affondo. Matteo Salvini prosegue la sua battaglia contro le Ong . La promessa è sempre la stessa: le navi delle Organizzazioni non governative non ...

Salvini predica bene ma razzola male : ha massacrato Renzi per gli Us Open “italiani” ed ora si diverte in Russia… : Mondiali Russia 2018: Salvini, adesso come la mettiamo? Il vicepremier predica bene ma razzola male E’ in corso al finalissima dei Mondiali di Russia 2018, Francia e Croazia si stanno sfidando allo Stadio Lužniki di Mosca per il titolo mondiale. Tanti, gli ospiti, in Russia, per la finale del Mondiale di calcio 2018: in tribuna, a rappresentare l’Italia, anche il leader della Lega, Matteo Salvini. Fabio Ferrari/LaPresse Il ...