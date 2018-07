Da Omero al rock | la poesia è musica

romadailynews

(Di domenica 22 luglio 2018) Daal, la– Avevo una professoressa d’italiano che amava leggerci la Divina Commedia con lo stesso ritmo concitato, frettoloso delle leggitrici dei telegiornali e delle conduttrici dei programmi di sport, che fanno pausa solo quando sono costrette a tirare il fiato. La prof odiava le rime, evitava sempre di fare pausa alla fine di un verso, non sopportava la, diceva lei, cantilena delle poesie, l’importante era solo il significato. Non le ho mai dato retta. Laè nata sulle note degli antichi strumentili usati nella notte dei tempi, dai tam tam alla lira, alla cetra. Insomma, la, oppure non è. Lo sanno bene Maurizio Stefanini e Marco Zoppas, autori del ponderoso ma agile libro “Daal– Quando la letteratura incontra la canzone” (il Palindromo, Palermo, maggio 2018, 300 pagine, 18 euri). Stefanini e Zoppas ...