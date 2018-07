Da cinquant' anni Giovannino Guareschi riposa nel cimitero dei galantuomini

‘68 - noi c’eravamo : Sky Tg 24 racconta la ‘rivoluzione’ cinquant’anni dopo : 68 noi c'eravamo, Mario Capanna Cinquant’anni dopo, Sky Tg 24 ripercorre il ‘68, l’anno che ha maggiormente cambiato il mondo, attraverso le parole di chi lo ha vissuto. Lo speciale in onda venerdì 20 luglio 2018 alle 21.30, intitolato proprio 68, noi c’eravamo, raccoglierà testimonianze ed immagini per capire cosa sia rimasto, oggi, del movimento culturale iniziato in quel periodo storico. Il doc, a cura ...

Pacinotti - la classe inseparabile a cinquant'anni dalla maturità : BOLOGNA - C'è chi non le sopporta, chi le evita con una scusa. E poi ci sono loro, quelli della quinta dell'istituto tecnico commerciale per geometri Pacinotti, che nel luglio del 1968 si apprestava ...

Un tuffo negli anni cinquanta. Oggi apre il Vintage Village : ... che per l'occasione ospiterà concerti con artisti nazionali e internazionali, street food, birre artigianali marchigiane, artigianato Vintage, scuola di ballo, spettacoli burlesque, moto raduno, ...

cinquant'anni di passione a quattro ruote : Opel GT : Cinque decadi e una linea ancora così attuale. La Opel GT è tutt'oggi una delle sportive più celebri della storia della Casa tedesca. Non tanto per una questione di performance assolute, ma proprio ...

Padre Pio/ Cent'anni dalla stigmatizzazione e cinquanta della morte del Santo frate (Una voce per Padre Pio) : Questa sera, lunedì 9 luglio, alle 23.30 su Rai 1 andrà in onda la 19ª edizione di “Una voce per Padre Pio”, dal sagrato della Chiesa della Sacra Famiglia di Pietrelcina.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:45:00 GMT)

Orestiadi di Gibellina nei cinquant'anni dal terremoto del Belice : Dal 27 al 29 luglio a Gibellina parliamo di terrorismo, di sessantotto, di utopia, di storia, raccontando quegli anni difficili, travagliati e intensi, attraverso tre spettacoli e un incontro: Le ...

Paolo Maldini - un ragazzo di cinquantanni : Lo stesso club, il Milan di tutti i trionfi, che a Maldini negò persino la partita d'addio: uno sfregio indelebile, una vergogna nei confronti dello sport, non solo della storia rossonera. E' stato ...

Orietta Berti/ Coach di Valeria Rossi : "Dopo cinquantadue anni di carriera sono ancora qui" (Ora o mai più) : Orietta Berti tornerà questa sera su Rai Uno per il terzo appuntamento di Ora o mai più. Coach di Valeria Rossi, dovrà cercare di risalire dall'ultima posizione conquistata nel corso di...(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 10:43:00 GMT)

Ferretti yachts sceglie Venezia per festeggiare i suoi cinquant'anni : La Spezia - Tre giornate di eventi e grandi emozioni per celebrare un marchio storico della nautica italiana, suggellate dal sorvolo delle Frecce Tricolori. Grande attesa per il debutto all'Arsenale ...

RICCHI E POVERI / Festeggiano cinquant'anni di carriera : i loro più grandi successi : I RICCHI e POVERI Festeggiano oggi i primi cinquant'anni di carriera: i più grandi successi del gruppo che ha venduto più di 22 milioni di dischi in tutto il mondo.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 10:43:00 GMT)

Il giovane David Gray ha cinquant’anni : Dodici canzoni di uno che sembra ieri che era uno dei migliori nuovi cantautori britannici The post Il giovane David Gray ha cinquant’anni appeared first on Il Post.

cinquant'anni fa l'assassinio di Kennedy - erede di Martin Luther King : "Amore, saggezza, solidarietà per coloro che soffrono, giustizia per tutti, bianchi e neri": cosi' Robert Francis Kennedy ricordava Martin Luther King dopo la sua uccisione, lui che da molti ne era in ...