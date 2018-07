Cuoco e videomaker a Singapore | 42mila chilometri su un’Ape car “scambiando” ricette del

ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 luglio 2018) Da Milano ae ritorno. Più dipercorsi negli ultimi due anni, venti paesi attraversati, a bordo di un’Ape Car indiana che risponde al nome di Monika. “Monika e la strada sono le mie compagne e fino ad oggi mi hanno sempre coccolato”, racconta Guglielmo Sartor, 29 anni, cresciuto in Brianza, a Merate. “Il diploma che ho conseguito nove anni fa attesta che sono une secondo le votazioni nemmeno troppo dotato”. Accanto a lui James Cameron Starr, classe 1991, film-maker di Philadelphia e compagno di avventure. Perché per Guglielmo e James, Monika è stata la loro casa per due anni, quelli in cui ilitaliano e ilamericano hanno scelto di girare il mondo scambiandoper storie che hanno poi condensato in 160 cortometraggi. “Non sappiamo esattamente quante persone hanno mangiato alla nostra tavola improvvisata, ...