Cuneo | speleologo precipita in una grotta | 100 soccorritori impegnati in condizioni

(Di domenica 22 luglio 2018) Cento persone sono al lavoro inal limite del proibitivo per riportare in superficie unoto in unae rimasto ferito in Alta Val Corsaglia, nel Cuneese. L’operazione di soccorso èva e complicata, tanto che non terminerà probabilmente prima dell’alba di lunedì. L’uomo, che nella caduta ha riportato lesioni multiple ma non è in pericolo di vita, è stato caricato su una barella che viene trascinata lentamente, a mezza altezza, attraverso un sistema di carrucole e teleferiche allestito per l’occasione. Iin muta da sub stazionano nei tratti del percorso coperti dalle acque passandosi il fagotto di mano in mano, mentre altri – i cosiddetti ‘disostruttori’ – aprono dei varchi nella roccia dove i passaggi sono troppo stretti. È stato anche steso un cavo telefonico per permettere al personale medico ...