Cuba - nuova Costituzione apre la strada ai matrimoni omosessuali : Il progetto della nuova Costituzione che il Parlamento Cuba no ha iniziato a esaminare apre la strada alla legalizzazione delle nozze gay, una delle principali richieste della comunità LGBT dell'isola. ...

Cuba vuole darsi una nuova costituzione : Il quotidiano di governo ha anticipato che tra le altre cose riconoscerà la proprietà privata e introdurrà la figura del primo ministro The post Cuba vuole darsi una nuova costituzione appeared first on Il Post.