Cristiano Ronaldo alla Juventus | ecco come Borsa | cessioni e ricavi | la strategia per

Cristiano Ronaldo mania - spunta la Jeep “total CR7” : l’auto bianconera personalizzata dal tifoso calabrese [GALLERY] : Una Jeep firmata Cristiano Ronaldo, il campione della Juventus fa scatenare le CR7 mania: ecco l’auto personalizzata del tifoso calabrese A Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria, come in tutta Italia, è esplosa la mania per Cristiano Ronaldo. Dopo che la Juventus ha messo a segno il colpo del secolo infatti tanti sono stati i tifosi bianconeri che hanno voluto un gadget di CR7. Non solo maglie dedicate alla nuova stella ...

Juventus - l'impensabile dopo Cristiano Ronaldo : torna Zinedine Zidane - perché trema Massimiliano Allegri : L' indiscrezione è vecchia di qualche giorno: Zidane torna alla Juve . Lo ha scritto martedì scorso il sito spagnolo 'Libertad Digital' e, francamente, ci pareva una puttanata. Dicevano così, gli ...

Cristiano Ronaldo - solo i famosi possono usare l’utero in affitto? : Questo post nasce da un sentimento di stupore di fronte al silenzio quasi completo sul fatto che il neo arrivato campione Cristiano Ronaldo abbia utilizzato per ben tre volte la maternità surrogata (probabilmente lo ha fatto nel caso di Cristiano Junior, anche se lui non ha voluto rivelare esattamente come è stato concepito, sicuramente invece per i gemelli Eva e Mateo). Insomma, mentre il suo arrivo in Italia è stato celebrato da tutta la ...

Marchionne - sulla maglia di Cristiano Ronaldo c'è anche la sua firma : TORINO - Quando si dice dell' Operazione Ronaldo si deve dire della Juve, di Agnelli, di Exor, di Elkann. E di Marchionne . Sì, perché sulla maglia di CR7 c'è anche la firma del manager che ha salvato ...

Juve - l'impatto di Cristiano Ronaldo : più 100 milioni a bilancio in tre anni : ... con il suo gruppo di 'Sports advisory' guidato da Andrea Sartori, in un'analisi di 18 pagine dal titolo eloquente: 'Ronaldo economics', ovvero 'L'economia di Ronaldo'. Probabilmente il primo studio ...

Cristiano Ronaldo ha lasciato una mancia da 20mila euro al personale di un resort greco : Dopo l'uscita dai Mondiali di Russia del suo Portogallo, sconfitto agli ottavi dall'Uruguay, e prima di volare a Torino per firmare il contratto con la Juventus , Cristiano Ronaldo si è concesso una ...

Nuovo Dybala pronto per la Juventus e per Cristiano Ronaldo : TORINO - Paulo Dybala sta per tornare. Un Nuovo Dybala. Con i capelli di platino. Con una nuova fidanzata, Oriana Sabatini . Con un Nuovo compagno di squadra: Cristiano Ronaldo , peraltro anche Nuovo ...

Juventus - Cristiano Ronaldo dalla Cina : "Tifosi italiani - voglio farvi felici" : LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO DI FABIANA DELLA VALLE SULLA GAZZETTA DELLO SPORT IN EDICOLA Cristiano in Cina da INSTA STORIES Gasport

Il biografo di Ronaldo : 'Vi svelo il vero Cristiano. Alla Juve perché...' : TORINO - Guillem Balague : giornalista di Sky Uk e del quotidiano madrileno AS, un milione di follower su Twitter, scrittore e allenatore, ha il patentino Uefa B,, è l'autore di una delle più ...

La mancia da 20 mila euro di Cristiano Ronaldo e gli altri sportivi con le «maniche larghe» : George Best diceva di aver speso gran parte dei suoi soldi per alcool, donne e macchine veloci, «il resto», aggiungeva, «l’ho sperperato». Chissà se ne ha «sperperato» un po’ anche in mance. Non che lasciare la mancia sia uno spreco soprattutto se la persona in questione se lo può permettere. Così è stato per Cristiano Ronaldo. https://www.instagram.com/p/BlJNH-EFuyZ/?hl=it&taken-by=Cristiano Secondo quanto rivelato dal britannico The ...

Tebas : «Cristiano Ronaldo? In Italia per questioni fiscali» : Il presidente de LaLiga ha spiegato che la decisione del portoghese di trasferirsi in Italia si baserebbe anche sulla presenza di un sistema fiscale più competitivo. L'articolo Tebas: «Cristiano Ronaldo? In Italia per questioni fiscali» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - dopo Cristiano Ronaldo l'ora delle cessioni : Miralem Pjanic verso il Chelsea di Sarri : Ma se dovesse fallire la missione sul neo campione del mondo la società bianconera avrebbe altri due centrocampisti nel mirino: Adrien Rabiot , del Paris Saint-Germain , che continua a rifiutare il ...