Cresce la pressione su Macron | il caso Benalla lo fa traballare

Strategia UE 2050 : la pressione Cresce per emissioni pari allo zero : La prossima settimana (10-11 luglio) si terrà un evento decisivo per definire la nuova Strategia di decarbonizzazione dell’UE per il 2050 che verrà presentata dalla Commissione a novembre. Nel corso della conferenza, che coinvolgerà diverse parti interessate, sia i principali rappresentanti delle imprese che i ministri dovranno esprimere il loro parere su come l’UE possa implementare effettivamente l’Accordo di parigi. L’ultima ...