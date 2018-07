Costi e paletti | la Pro Loco fa solo sette spettacoli

"Vietato accogliere". Il Parlamento ungherese modifica la Costituzione e fissa nuovi paletti contro i migranti : Con 160 voti a favore e 18 contrari, il Parlamento ungherese ha approvato una serie di emendamenti alla Costituzione che pongono invalicabili paletti all'accoglienza. In particolare, nessun cittadino straniero può insediarsi in Ungheria e coloro che sono arrivati nel Paese dell'Europa orientale attraverso una nazione dove non sono sottoposti a persecuzione o minaccia dirette non possono chiedere asilo. Praticamente si va a colpire tutti ...