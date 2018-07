Costi della politica a Isernia | ecco quanto ' guadagnano' i consiglieri comunali

RiCostituita l'Aran - si va verso rinnovo contrattuale - riclassificazione e rilancio del personale della Regione Siciliana : ... riclassificazione e rilancio del personale della Regione Siciliana Dopo anni di colpevole abbandono della macchina amministrativa e del personale da parte della politica, si può cominciare a ...

Decorata con medaglia d'argento al valore - il maresciallo Sebastio della Guardia Costiera di Pescara : Roma - Soddisfazione ed orgoglio per la Direzione Marittima – Guardia costiera di Pescara in occasione dei festeggiamenti per il 153° anniversario dell’istituzione del Corpo, avvenuta il 20 luglio 1865 con la firma da parte del re Vittorio Emanuele II del Decreto istitutivo n.2438. Durante la cerimonia che si è svolta a Roma presso il Comando Generale, al 1° maresciallo Nocchiere di Porto Luciano Sebastio è stata consegnata ...

Guardia Costiera : 153° anniversario della istituzione del Corpo : Mercoledì 18 luglio, alle ore 18:15 presso la sede del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, sarà celebrato il 153° anniversario della istituzione del Corpo. Alla cerimonia è prevista la partecipazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Senatore Danilo Toninelli, e numerose autorità politiche, civili e militari. L’evento sarà anche un’occasione per fare un bilancio delle tante attività ...

Il Comandante generale della Guardia Costiera italiana in visita a Punta Campanella : Giovanni Pettorino, Comandante generale delle Capitanerie di Porto, ha visitato questa mattina l’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Ad accompagnarlo, Arturo Faraone, direttore marittimo della Campania e Guglielmo Cassone , Comandante della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia. Il Presidente e il direttore del Parco Marino, Michele Giustiniani e Antonino Miccio hanno fatto gli onori di casa, insieme al sindaco di Massa ...

La partita più difficile del Viminale : l'interventismo della Guardia Costiera : Mattarella sarà un problema, ma la vera spina nel fianco di Matteo Salvini si chiama Guardia Costiera. Una Guardia Costiera che per due volte, e sempre in seguito alle attività del pattugliatore Diciotti, si ritrova nel mirino del ministro dell'Interno. La prima volta fu l'11 giugno scorso. Allora, nel pieno della crisi "Aquarius", il pattugliatore scaricò a Catania 937 migranti prelevati nel corso di sette operazioni effettuate in prossimità ...

Migranti - barcone verso la costa della Sicilia. Scontro con Malta. Salvini : «I nostri porti sono chiusi».Alla Guardia Costiera l'ordine di non intervenire : Superata Lampedusa e Linosa, il barcone di legno con 450 Migranti a bordo fa rotta nella notte di venerdì verso la costa meridionale della Sicilia, come riferiscono molti pescatori delle...

Monfalcone - il tetto ai bambini stranieri in classe finisce in procura : esposto della Cgil. Pd e LeU : “È inCostituzionale” : L’accordo siglato dalla sindaca di Monfalcone con due istituti della città per fissare alla scuola dell’infanzia il tetto massimo di presenza non italiana al 45% escludendo di fatto 60 bambini, finisce sul tavolo della procura e nell’aula di palazzo Madama creando imbarazzo nella maggioranza. A fare un esposto è la Flc Cgil che invita dirigenti scolastici e i consigli di istituto, a cui la legge attribuisce il compito di individuare i criteri di ...

La nave Diciotti della Guardia Costiera si trova a Trapani : La nave Diciotti della Guardia Costiera si trova a Trapani dalle 15,00 ed ancora il Ministro dell'Interno Salvini non autorizza lo sbarco di 67 persone tra cui sei bambini che non sono certamente in ...

Arriverà a Trapani la nave della Guardia Costiera con i 67 migranti. Alcuni rischiano l'arresto : Indagini sulla presunta aggressione all'equipaggio dell'imbarcazione italiana che li aveva soccorsi in mare aperto prima del trasbordo sull'unità della Guardia Costiera. -

La nave della Guardia Costiera Diciotti con 67 migranti è diretta a Trapani. Salvini : “No sbarco senza garanzie” : La nave della nostra marina militare Diciotti con i 67 migranti trasbordati dal mercantile italiano Vos Thalassa, arriverà al porto di Trapani giovedì mattina, invece che questo pomeriggio, per far sbarcare il suo carico di donne e uomini salvati in mare dalla Vos Thalassa. Il ritardo sembra causato dal fatto che a bordo sono saliti funzionari ...