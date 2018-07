Costantino Vitagliano | Spero che mia madre veda crescere sua nipote

blogo

(Di domenica 22 luglio 2018) La mamma di Costantino Vitagliano, uno dei tronisti più famosi di sempre, non sta bene. L'ha raccontato lui stesso al magazine di Uomini e Donne, dicendo che la situazione, al momento, è molto complicata. Costantino Vitagliano è papà della piccola Ayla, 3 anni, nata dalla relazione con Elisa Mariani, e spera che la mamma possa vedere crescere sua nipote. È l'unico desiderio che ha in questo momento. L'ex tronista ha partecipato a tante esperienze lavorative, compreso un film insieme all'amico e collega Daniele Interrante, "Troppo Belli". Ma un sogno nel cassetto che non ha ancora realizzato è quello di una trasmissione tutta sua, da condurre. Ora si sta godendo la paternità, e la figlia lo sta aiutando ad avere tanta pazienza e a diventare una persona migliore.