Così Fca è cambiata con Marchionne I numeri

Sergio Marchionne - da Fiat a Fca. Così è nata la multinazionale : Dall'intuizione di Chrysler alla quotazione del titolo. Le tappe del percorso che hanno trasformato l'azienda del Lingotto in un gruppo leader internazionale

Fca - Elkann : futuro mai Così brillante - Exor non vuole vendere : Balocco , Vercelli, , 1 giu. , askanews, Exor, la holding della famiglia Agnelli, non ha intenzione di vendere la partecipazione di controllo in Fca, società che ha un 'futuro brillante'. Lo ha detto ...