Conte mostra il suo ufficio su Facebook

Crossover tra Rainbow Six Siege e Ghost Recon Wildlands : video mostra i Conte nuti : Ghost Recon Wildlands riceverà una serie di contenuti Crossover di Rainbow Six Siege . Tutti i dettagli verranno svelati il prossimo 23 luglio. Intanto è stata proprio Ubisoft ad annunciare la Special Operation 2 di Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands , che tra pochi giorni porterà nel gioco una nuova modalità PvE chiamata Ghost Mode. In pratica si tratta di un nuovo tema con una missione PvE e due nuove classi PvP. Dopo aver mostra to il trailer ...

Al museo Moco di Amsterdam in mostra le rockstar dell’arte moderna e Conte mporanea : Banksy e Icy & Sot : Nella splendida cornice di Museumplein di Amsterdam , è presente il, museo dedicato agli amanti dell’arte moderna e contemporanea che ospita i capolavori dei più famosi artisti internazionali degli ultimi decenni. Il Modern Contemporary ( Moco ) Museum di Amsterdam si trova all’interno di Villa Alsberg, una casa padronale risalente al 1904 situata proprio nel cuore della città, in Museumplein. L’edificio è stato progettato da ...

Delrio : "Conte ha mostrato poco rispetto per la Camera" : Graziano Delrio, ex ministro dei Trasporti e le Infrastrutture e ora capogruppo del Partito Democratico alla Camera, ieri è stato protagonista di uno degli interventi più accesi a Montecitorio, durante le dichiarazioni di voto per la fiducia al Governo Conte. Si è infervorato ricordando Piersanti Mattarella in seguito alla gaffe del Premier, che ha parlato di "un congiunto" del Presidente della Repubblica ucciso dalla mafia, dicendo di non ...