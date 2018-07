Comic-Con 2018 | ecco i trailer di Aquaman | Shazam! e Godzilla 2

Comic-Con 2018 - Marvel : in arrivo una nuova miniserie dedicata a Visione! - : Il nuovo progetto debutterà a novembre e sarà scritto da Chelsea Cain , che torna a collaborare con la Casa delle Idee dopo aver lasciato il mondo del Fumetto , e Twitter, nel 2016, al termine della ...

The Gifted 2 : rilasciato il promo al Comic Con 2018 (VIDEO) : The Gifted 2 promo & news – Il Comic Con 2018 è diventato terreno fertile per i fan in attesa di scoprire tutte le anticipazioni sulla serie tv. Alcuni particolari sono già stati rilasciati prima del panel che si è svolto ieri a San Diego, ma c’è ancora molto da scoprire. Il promo di The Gifted 2 ci permette di dare un ampio sguardo alla seconda stagione. Le anticipazioni di The Gifted 2 in breve Abbiamo già visto in un ...

Arrowverse al Comic-Con : trailer - casting - anticipazioni da Arrow - The Flash e le altre serie tv : L'Arrowverse continua ad espandersi. L'universo tratto dai fumetti DC, prodotto da Greg Berlanti e Warner Bros per The CW si prepara ad accogliere Batwoman che sarà introdotta nel classico crossover di dicembre tra le varie serie tv che quest'anno vedrà partecipare Black Lightning oltre a Arrow, Supergirl e The Flash ma non Legends of Tomorrow.Il Comic-Con di San Diego è stata l'occasione non solo per introdurre già il nuovo crossover di ...

Annunciato primo personaggio transgender in Supergirl 4 - al Comic-Con il trailer e il cast della nuova stagione : Qualche ora fa negli Usa è terminata una giornata ricca di eventi al Comic-Con 2018 e, tra questi, abbiamo assistito anche al panel di Supergirl 4. Melissa Benoist e i suoi hanno preso posto in sala prima degli altri eroi The CW, con annunci importanti e novità e non solo nella trama ma anche nel cast dopo le uscite di scena importanti del finale della terza stagione. L'annuncio più sconvolgente è sicuramente quello legato all'arrivo di ...

The Vampire Diaries e The Originals al Comic-Con nel trailer di Legacies : anche i figli di Damon ed Elena nello spin off? : Hope Mikaelson ha fatto il suo debutto da "eroina" ma, soprattutto, da protagonista della nuova Legacies lo spin-off di The Originals che ci riporta a The Vampire Diaries e a casa Salvatore. Sarà proprio quella la location scelta per mettere in piedi la scuola per i ragazzi "speciali" come le gemelle di Alaric e la stessa Hope che nel trailer di Lecagies mostrato al Comic-Con spiega di essere nata da un licantropo e un vampiro e di avere ...

Svelato il trailer di The Flash 5 - anticipazioni dal Comic-Con 2018 : tra dark Nora e numerosi morti (video) : Al Comic-Con 2018 è stato Svelato l'atteso trailer di The Flash 5. Cosa nasconde Nora, figlia di Barry e Iris dal futuro? La ragazza, apparsa alcune volte durante la quarta stagione, ha annunciato di aver commesso "un grandissimo errore" che potrebbe avere, ora, devastanti conseguenze nelle vite di Barry e i suoi amici. E non è tutto. Dal panel delle serie DC, sono emerse diverse anticipazioni sulla prossima stagione, che non preannunciano ...

Il trailer di Arrow 7 al Comic-Con tra nuovi nemici - la vita in carcere e nessun baby Olicity : Il cast al gran completo, o quasi, e il trailer di Arrow 7 proiettato alle loro spalle. Questo è quello che è successo qualche ora fa al Comic-Con di San Diego dove Stephen Amell e il suo "team" si è ritrovato sul palco, al cospetto dei fan, con un ritorno speciale, quello di Colton Haynes che si è detto felice di aver accettato questa nuova sfida. Bocche cucite sulla sua vita privata e la conferma che il suo ritorno è stato "necessario" e ...

Eliza Taylor e Bob Morley di The 100 al Comic-Con 2018 - “Il finale di stagione? Un’emozionante montagna russa” (esclusiva OM) : Eliza Taylor e Bob Morley di The 100 si sono uniti al panel organizzato da TV Guide e dedicato ai Fan Favourites. Tra loro, anche Tom Ellis di Lucifer, già protagonista del panel di Entertainment Weekly, il Bruce Wayne di Gotham, David Mazouz, e Melanie Scrofano di Wynonna Earp. I due attori di The 100 hanno anticipato qualcosa sulla quinta stagione. Noi di OM eravamo presenti, ed ecco le loro dichiarazioni. A quanto pare, il moderatore ha ...

Millie Bobby Brown in Godzilla II : King of The Monsters - Eleven di Stranger Things al Comic-Con 2018 (video) : Non solo Stranger Things: Millie Bobby Brown affronta un'altra creatura spaventosa in Godzilla II: King of The Monsters. La Eleven della serie di Netflix è tra i protagonisti del nuovo film dedicato al mostro giapponese. L'attrice era presente al panel di Warner Bros. insieme al cast, tra cui spicca Vera Farmiga. Il trailer di Godzilla II: King of The Monsters è stato mostrato sabato al panel di Warner Bros., davanti a una sempre ...

Johnny Depp è Grindelwald : l'apparizione al Comic-Con : Depp ha poi proseguito il suo monologo dichiarando: " Per chi tra di noi vive per la libertà o la verità è giunto il momento di agire e prendere il posto che ci spetta nel mondo ". Y con este momento ...

Comic-Con 2018 : Wonder Woman 1984 - la nostra descrizione delle scene mostrate : Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures, una compagnia della Warner Bros. Entertainment. In Italia il film uscirà nelle sale il 31 Ottobre 2019 . Cosa ne pensate? ...

Comic-Con 2018 - DC Comics : Scott Snyder preannuncia un nuovo grande evento - : Dunque, c'è chi prova a imporre la giustizia nel mondo. Il fato è invece l'opposto della giustizia: ci dice che l'entropia è lo stato naturale delle cose. Il fato ti dice che faresti bene a pensare ...