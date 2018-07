Come Installare Addon DAZN Su Kodi : Guida per Installare l’Addon DAZN su qualsiasi versione di Kodi. Download e installazione Addon DAZN su Kodi: tutti i passaggi spiegati. Sport in streaming su Kodi con DAZN Installare Addon DAZN su Kodi per guardare sport e calcio in streaming Nuovo giorno, nuova guida dedicata ai lettori di YourLifeUpdated appassionati di streaming. Oggi in particolare vedremo tutti i passaggi da seguire […]

Come disinstallare app e programmi Mac : Sono tantissimi gli utenti che si chiedono se passare da Windows a macOS per via delle funzionalità e potenzialità offerte dal sistema operativo progettato da Apple. Quelli che non possono permetterselo, invece, cercano su Internet Come trasformare Windows in Mac. In entrambi i casi, non si può fare a meno di installare programmi per usarli anche sull’OS della mela morsicata. Abbiamo deciso di realizzare questa guida per rivelarvi proprio ...

Windows : ecco Come Installare manualmente gli aggiornamenti : Gli aggiornamenti sono una caratteristica fondamentale in tutti i sistemi operativi, in particolar modo, Windows dove questi garantiscono un livello di sicurezza costante, i fix dei bug generati, più ottimizzazione e nuove funzionalità. Può capitare, tuttavia, che Windows Update per una ragione o per un’altra smetta di funzionare bloccandosi e non permettendo all’utente di installare gli aggiornamenti. ecco che in tal caso può ...

Come Installare MIUI 10 Global su 21 smartphone Xiaomi : MIUI 10 ufficiale arriva in versione Global Beta 8.7.12 su ben 21 smartphone tra cui Xiaomi Mi5, Redmi 6, 6A, Redmi 5, Redmi 5 Plus ed altri dispositivi tra i più venduti Download e Guida Installazione MIUI 10 per 21 smartphone Xiaomi prosegue diritto nello sviluppo della MIUI 10, la sua più pesante personalizzazione, che arriverà nei […]

Come Installare Windows 10 on ARM sui Lumia 950 e 950 XL : spuntano dei videoguida : [Aggiornamento2 29/06/2018] Uno sviluppatore ha realizzato alcuni videoguida su Come installare Windows 10 on ARM sia sui Lumia 950 che 950XL. Si tratta di una procedura molto lunga, complessa e soprattutto rischiosa da effettuare in quanto potrebbe danneggiare definitivamente il software dello smartphone, di conseguenza, è bene prima valutare tutti i compromessi. [Aggiornamento1 31/05/2018] La community di developer ha pubblicato una ...

Come Installare MIUI 10 Global ufficiale su Xiaomi Mi5 - Redmi 6 e 6A : La MIUI 10 ufficiale è stata distribuita da Xiaomi per alcuni dispositivi e sebbene siano tanti i dispositivi compatibili, tra cui i top di gamma, molti altri la riceveranno a breve. Ecco Come installarla su Xiaomi Mi5, Redmi 6 e 6A nella versione Global Download e Guida Installazione MIUI 10 per Xiaomi Mi5, Redmi 6 e […]

Installare una cassaforte a Milano : Come mettere al sicuro i propri beni : La sicurezza della propria abitazione è fondamentale. Le forze dell’ordine, sopratutto in prossimità delle partenze estive, forniscono consigli utili per

Come Installare Android 8.1 Oreo su Computer : Ecco Android-x86 8.1 : Guida su Come installare Android 8.1 Oreo nella prima Release Candidate rilasciata al pubblico ottima da installare anche in dual boot su Windows Download e guida per installare Android 8.1 Oreo su Computer Il team che lavora al progetto Android-x86 annuncia la disponibilità della prima Release Candidate di Android per PC Windows basato sull’ultima versione Android 8.1 […]

Come Installare Amazon Alexa su tutti i PC e tablet Windows 10 : Amazon Alexa è disponibile ormai da mesi su alcuni notebook e 2-in-1 commercializzati da HP, Lenovo e Acer diventando automaticamente un software esclusivo di queste ultime. I colleghi di Windows Central sono riusciti però a ricavarne il file eseguibile denominato “Alexa_App_for_PC_Installer_1_2_9 ” dal peso di 134 MB e questo ci permette ora di scaricare e installare l’assistente vocale AI di Amazon su tutti i PC e tablet ...

Come Installare MIUI 10 su Xiaomi Mi MIX 2/2S - Mi 6 e Redmi Note 5 Pro : Xiaomi ha da poco rilasciato le prime Global Beta di MIUI 10, il nuovo sistema operativo basato su Android. Ecco Come installarlo sui vostri smartphone. L'articolo Come installare MIUI 10 su Xiaomi Mi MIX 2/2S, Mi 6 e Redmi Note 5 Pro proviene da TuttoAndroid.

Come Installare lingua Italiana su smartphone Android cinesi : Questa guida su Come installare la lingua Italiana su smartphone cinesi può salvarvi la vita, specialmente se avete acquistato un terminale da uno store d’importazione, magari seguendo una delle nostre guide, ma purtroppo non è presente il supporto alla lingua Italiana. Succede spesso con gli smartphone Xiaomi, specie quelli presentati da poco, i quali vengono rilasciati con delle versioni MIUI che non sono pensato per il nostro mercato, ...

Come Installare Xiaomi.eu su smartphone Xiaomi : In questa guida vi spiegheremo Come installare Xiaomi.eu sul vostro smartphone Xiaomi, ed il motivo è abbastanza semplice: spesso quando acquistiamo prodotti da store di importazione, Come ad esempio GearBest, potrebbero arrivare con installare una ROM non adatta all’utilizzo del telefono sul territorio italiano. Ci sono infatti molte differenze tra le versioni MIUI, e la Xiaomi.eu è un ottimo compromesso per chi è alla ricerca di una ROM ...