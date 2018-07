Collaboratore Macron | aperta inchiesta

Francia : Collaboratore di Macron interrogato da polizia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Macron licenzia Collaboratore che ha picchiato ragazzi

La storia del "Collaboratore" di Macron che ha picchiato un manifestante : È stato ripreso in due video, l'Eliseo lo aveva sospeso per due settimane, ma ora la procura ha aperto contro di lui un'indagine preliminare