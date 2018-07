CLASSIFICA FORMULA 1 MONDIALE PILOTI E COSTRUTTORI Investigazione Hamilton | vittoria a

Formula 1 - la CLASSIFICA piloti dopo il gran premio di Germania : nuovo ribaltone : Formula 1, la classifica piloti – Si è concluso un incredibile gran premio di Formula 1 in Germania, ‘dramma’ Vettel che si preparava a festeggiare un’altra vittoria, poi la pioggia ha rovinato i piani al tedesco, errore clamoroso negli ultimi giri per il pilota della Ferrari che è andato a finire contro le barriere. Ne approfitta Lewis Hamilton che vince un incredibile gran premio dopo la partenza dal 14esimo posto, al secondo posto ...

Formula 1 - la CLASSIFICA piloti dopo il gran premio di Silverstone : Formula 1, la classifica piloti – Si è conclusa una gara pazzesca valida per il gran premio di Formula 1 a Silverstone, importanti segnali per il proseguo del campionato e del Mondiale, Sebastian Vettel continua a guidare la classifica piloti dopo la vittoria della gara di oggi ed una gara davvero mozzafiato. Duello clamoroso tra Ferrari e Mercedes, in avvio contatto tra Raikkonen e Hamilton, il campione del mondo in carica si trova ...

