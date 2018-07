CIR - Rally di Roma Capitale | prima tappa | gara ancora aperta | tra ritiri e rimonte

CIR - Nel weekend si corre il Rally di Roma Capitale : Dopo la Formula E, Roma è pronta ad accogliere questo fine settimana un altro grande evento legato al motorsport, il 6 Rally di Roma Capitale , gara valida come quinta prova del Fia European Rally Championship e come sesto appuntamento del Campionato Italiano Rally . Un percorso rinnovato. Il Rally di Roma Capitale diventa sempre più importante e per tenere testa alle aspettative, questanno ci saranno diverse novità, a cominciare dal punto ...

CIR : ŠKODA si prepara per il 51° Rallye Elba : Il CIR sbarca sull’Isola d’Elba per il quarto degli 8 eventi in calendario, stimolante novità per la maggior parte dei pretendenti alla vittoria finale. La partenza è prevista per venerdì 25 maggio con 60 equipaggi che scenderanno dal palco di Portoferraio (LI). Tra i protagonisti anche Umberto Scandola e Guido D’Amore, al momento terzi in […] L'articolo CIR: ŠKODA si prepara per il 51° Rallye Elba sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...