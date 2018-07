CIR 2018 | Rally Roma Capitale 2018 | Lukyanuk leader dell' ERC Andreucci 1Â° nel CIR

Laura Pausini al CIRco Massimo - centinaia di fan in trepidante attesa per il World wide tour 2018 : Circo Massimo chiuso al traffico, ma gremito di fan. Il 21 e 22 luglio Roma ospita Laura Pausini e il suo World wide tour 2018. E’ stata la prima donna a calcare il palco dello Stadio San Siro nel 2007, e ora sarà la prima donna a esibirsi nella storica arena della Capitale. Tanta emozione e fan provenienti da tutta Italia fin dalle primo pomeriggio per ascoltare Laura Pausini. L'articolo Laura Pausini al Circo Massimo, centinaia di fan ...

Laura Pausini Roma 2018 CIRco Massimo : come arrivare - ingressi - info : Ci siamo! Dopo mesi di attesa, sabato 21 luglio 2 domenica 22 luglio Laura Pausini sarà protagonista di due grandissimi e imperdibili concerti al Circo Massimo di Roma. Ecco di seguito come arrivare, ingressi e tutte le informazioni utili per il live Romano. Laura Pausini Roma 2018 Circo Massimo: come arrivare – indicazioni come arrivare IN AUTO Dalla stazione Roma Termini prendere Via Marsala e Via Giovanni Giolitti in ...

Scaletta Laura Pausini al CIRco Massimo : le canzoni del Fatti Sentire Tour 2018 a Roma : Per Laura Pausini è arrivato il momento di scaldare la voce e di prepararsi al grande ritorno dal vivo. Questo fine settimana la cantante Romagnola ripartirà con il suo Fatti Sentire World Tour 2018 che la porterà in giro per tutto il mondo. Le prime due date, però, sono esclusivamente italiane: sabato 21 e domenica 22 luglio, la Pausini si esibirà dal vivo al Circo Massimo a Roma e, in queste ore, i fan sono in trepidante attesa di rivederla ...

F1 - GP Germania 2018 : Sebastian Vettel vuol sfatare anche il tabù sul CIRcuito di Hockenheim : Il Mondiale di Formula Uno fa dunque il suo ritorno in uno degli scenari storici del Circus: Hockenheim, in Germania. Una pista che lungamente ha regalato emozioni al pubblico presente ma dal 2002, dopo le modifiche ed il solo Motodrom ad essere “testimone” di ciò che era stato, le sensazioni sono un po’ cambiate. Di sicuro a tenere alta la tensione per questo round ci sarà il confronto tra la Ferrari e la Mercedes. Sebastan ...

Economia CIRcolare : al via l’edizione 2018 del Premio di eccellenza di Fondazione Cogeme e Kyoto Club : La tua azienda o il Comune per cui lavori stanno portando avanti progetti di riuso e/o riciclo? Fondazione Cogeme Onlus, con il contributo di Fondazione Cariplo e la collaborazione di Kyoto Club lancia la seconda edizione del Premio di eccellenza “Verso un’Economia circolare”. Obiettivo del Premio è porre l’attenzione sul riciclo e il riuso dei materiali, sullo scambio di risorse e la condivisione dei processi produttivi e di gestione per ...

Nuovi Crop CIRcle 2018. Alcuni hanno un chiaro messaggio per l’umanità : Nuovi Crop Circle 2018. Alcuni hanno un chiaro messaggio per l’umanità L’estate del 2018 ci regala i primi Crop Circle comparsi in varie parte del pianeta, Alcuni con forme geometriche complesse da decifrare e comprendere il significato, altri invece, messi sotto riflettore da presunti ”esperti” nel settore affermano che sono chiari messaggi per l’umanità. Nella maggior parte dei casi non si conosce l’esatto ...

Laura Pausini tour 2018 al CIRco Massimo : scaletta possibile dei concerti a Roma : Laura Pausini è pronta per esibirsi di nuovo dal vivo e far partire il suo 'Fatti sentire World tour' che debutterà a Roma il prossimo fine settimana nella splendida cornice del Circo Massimo. Dopo essere stata la prima donna italiana ad esibirsi dal vivo allo Stadio San Siro di Milano, ecco che la Pausini mette a segno un nuovo primato con il doppio concerto al Circo Massimo. Lo show è attesissimo dai fan, i quali in queste ore attendono di ...

F1 - GP Germania 2018 : il CIRcuito di Hockenheim. Favorevole alla Ferrari o alla Mercedes? : E così si torna in uno degli scenari più caratteristici della Formula Uno. Il Circus si trasferisce in Germania, sul celebre circuito di Hockenheim per la 63esima edizione del GP in terra tedesca. Una tappa che piloti e team ritrovano volentieri, trattandosi di uno dei weekend tradizionali pur avendo perso parte del proprio fascino, successivamente alle modifiche del tracciato a partire dal 2002. Degli oltre sei chilometri di rettilinei tra gli ...

ASSESSORATO CULTURA - Il 20 - 21 e 22 luglio 'Rock CIRcus 2018' con musica - gastronomia e intrattenimenti nel campo sportivo di via Moggi : Colonna sonora rock per tre sere d'estate a San Bartolomeo in Bosco 16-07-2018 / Giorno per giorno Spettacoli, dimostrazioni sportive, gastronomia, giochi per bambini, ma soprattutto tanta musica live. Fedele alla sua vocazione, il 'Rock Circus' torna per tre serate, il 20, 21 e 22 luglio prossimi ,...

F1 - Mondiale 2018 : troppe gare rendono poco appetibile il CIRcus? Liberty Media la vede diversamente : 21 GP sono troppi? Secondo Cyril Abiteboul, boss della Renault Sport F1, decisamente sì. Il vertice della Casa francese sostiene che l’eccessiva presenza di gare nel calendario iridato renderebbe il prodotto Formula Uno poco appetibile. “La F1 ha bisogno di attrarre nuovi fan, ma deve comunque rimanere qualcosa di speciale. Siamo già oltre a quello che dovrebbe essere questa idea. Abbiamo bisogno di trasmettere un messaggio ...

Nikita Pelizon / La tentatrice fa tremare Ida Platano : riusCIRà a sedurre Riccardo? (Temptation Island 2018) : Nikita Pelizon è una delle tentatrici di Temptation Island 2018. Attrice e modella, sembra aver conquistato Riccardo Platano, che non è del tutto immune al suo fascino...(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 09:48:00 GMT)

Michael Terlizzi/ La sua preferenza a Lara Rosie Zorzetto : riusCIRà a conquistarla? (Temptation Island 2018) : A Temptation Island 2018 Michael Terlizzi ha orientato la sua preferenza verso Lara Rosie Zorzetto, ma non è riuscito a fare breccia nel cuore di nessuna delle sei fidanzate...(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 08:35:00 GMT)

Mondiali 2018 : la Croazia arriva alla finale dopo aver giocato 90' in più rispetto alla Francia. Modric e compagni riusCIRanno a limitare la freschezza fisica dei francesi? : Una delle Coppe del Mondo di calcio più sorprendenti ed equilibrate degli ultimi decenni è ormai alle porte dell‘atto conclusivo, la finale tra Francia e Croazia, in programma domenica 15 luglio alle ore 17 allo stadio Luzhniki di Mosca. Due squadre che non partivano da favorite, ma hanno avuto l’ambizione e la convinzione nei propri mezzi per arrivare fino in fondo, a giocarsi la partita dei sogni, la finale del Mondiale 2018. La ...

MotoGP - GP Germania 2018 : chi riusCIRà a fermare Marc Marquez? Lo spagnolo e la Honda sembrano imbattibili al Sachsenring : Chi potrà fermare Marc Marquez al Sachsenring? La domanda è legittima e il dubbio è sostenuto dai numeri e dalle cifre, incontrovertibili. Lo spagnolo si presenta da leader del Mondiale di MotoGP su un circuito che pare fatto su misura per lui. Sinistrorso, piccolo e da percorrere quasi sempre in piega. Non è un caso che Marc qui abbia praticamente sempre vinto. Esclusi i primi due anni di Motomondiale, in cui il catalano non era ovviamente già ...