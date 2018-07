Chiara Ferragni | guadagni record su Instagram | ogni post varrebbe 12 mila dollari

Chiara Ferragni E FEDEZ/ Quanto durerà il matrimonio? La risposta nella grafia : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ si sposano il 1° settembre a Noto, ma Quanto durerà il matrimonio? La risposta è nella grafia della coppia mentre sui social scoppia l'ennesima polemica.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 05:21:00 GMT)

“Assurdo”. Chiara Ferragni e il bagnetto a Leone : ma il particolare fa infuriare : Continua l’estate all’insegna del relax per la fashion blogger Chiara Ferragni e il piccolo Leone. L futura sposa di Fedez è all’Argentario insieme alla mamma, Marina Di Guardo, le sorelle Valentina e Francesca e la migliore amica per una settimana di vacanza. Una vacanza immortalata h24 sui social e proprio uno fotografia postata dalla fashion blogger sul suo account Instagram ha sollevato un vero e proprio polverone. ...

Buon compleanno Matilda - compagna di avventure di Chiara Ferragni e Fedez : Se pensi a Chiara Ferragni, oltre a Fedez e Leone, pensi anche a Matilda. La french bulldog star di Instagram (ha una sua pagina, ovviamente) che vive con loro, tra Los Angeles e Milano, dal 2010. E che proprio oggi, 21 luglio, compie otto anni. https://www.instagram.com/p/Bj7sPYhF9pb/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1l74lrc4hdwc6 Chiara la festeggia su Instagram: «Happy birthday to my firts baby @MatildaFerragni who is with auntie ...

Chiara FERRAGNI/ Foto - l’ironia di Giorgio Panariello : “sono il suo influencer speciale : CHIARA FERRAGNI, Giorgio Panariello è il suo influencer ufficiale? L'attore toscano pubblica su Instagram una Foto e scatena i commenti dei followers.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 05:39:00 GMT)

Chiara Ferragni e i biker shorts : il look per le pubblicazioni di matrimonio è firmato Intimissimi [GALLERY] : Intimissimi veste Chiara Ferragni per il giorno delle pubblicazioni di matrimonio con Fedez L’influencer Chiara Ferragni, prossima alle nozze che si terranno il 1 settembre a Noto, per il giorno delle pubblicazioni ha optato per un biker shorts di Intimissimi pratico e versatile indossato con reggiseno da portare a vista. Il pantaloncino da ciclista, indossato ormai da tutte le celeb a livello internazionale si appresta ad essere l’ultimo ...

Selvaggia Lucarelli contro l’incoerenza di Chiara Ferragni - la giornalista critica l’addio al nubilato della fashion blogger : Chiara Ferragni ed il suo addio al nubilato sotto la lente d’ingrandimento di Selvaggia Lucarelli, la firma de “Il Fatto Quotidiano” pungente sull’incoerenza della fashion blogger Chiara Ferragni è volata ad Ibiza per il suo addio al nubilato, ma le critiche sulla fashion blogger non sono mancate. Dopo l’attacco del “Corriere della Sera” (leggi qui), l’influencer si è difesa, ma pare aver ...

'Sono io l'influencer di Chiara Ferragni'. Noooo - lui! Mostra la 'prova' e il post vola : Le pubblicazioni, per la cronaca, sono già state fatte. , Continua dopo la foto, #ChiaraTakesIbiza Un post condiviso da Chiara Ferragni , @Chiaraferragni, in data: Lug 13, 2018 at 5:17 PDT Con le ...

Chiara Ferragni E FEDEZ - MATRIMONIO 1° SETTEMBRE/ Gli indizi sull’abito da sposa : lungo o corto? : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ, continuano i preparativi per il matirmonio del 1° SETTEMBRE a Noto: tutti gli indizi sull'abito da sposa della fashion blogger.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 04:20:00 GMT)

L’ATEO FEDEZ ‘TROLLA’ I FOLLOWERS SU BATTESIMO DI LEONE/ Chiara Ferragni invita Paris Hilton al matrimonio : FEDEZ risponde alle domande dei fans su Instagram e annuncia: "Non crdo in Dio. Battezzeremo Leo il 30 febbraio", trollando i FOLLOWERS. Il web, poi, lo mette in guardia dalle conseguenze(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 19:20:00 GMT)

Chiara Ferragni e Fedez al comune di Rozzano per le pubblicazioni di matrimonio : Manca davvero poco alle nozze tra Fedez e la Ferragni, che si sono presentati nel comune di Rozzano per le pubblicazioni di matrimonio. “Oggi sposi” ha gridato in un video social la fashion blogger che per l’occasione ha sfoggiato una vistosa camicia con le banane e un bouquet di rose gialle. Fedez ha indossato una canotta rossa, come mostrano le foto del bacio di coppia.. La fashion blogger e il rapper hanno fatto sapere che ...

Come la femminista di fatto Chiara Ferragni ha ribaltato il body shaming contro di lei : Chiara Ferragni spopola, qualsiasi cosa faccia. A 31 anni è una delle imprenditrici italiane di maggior successo nel mondo, a un'età in cui molte ancora non hanno nemmeno chiaro cosa faranno da grandi, e infila successi e risultati che, se solo si degnassero di confrontarsi, farebbero impallidire molti di quelli che pomposamente vengono chiamati manager nostrani.Lei però, difficilmente viene definita dai giornali con termini ...

Selvaggia Lucarelli vs Chiara Ferragni / "Arrivederci alla coerenza" : spunta la questione 'fisico' : Selvaggia Lucarelli torna all'attacco sui social e punta il dito contro il matrimonio di Chiara Ferragni, ma il web attacca: "articolo che trasuda invidia".(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 15:15:00 GMT)

Chiara Ferragni - il gesto dopo l'addio di Rovazzi e J-AX a Fedez : cosa ha fatto su Instagram : FUNWEEK.IT - Tanto si è detto e tanto si è scritto sull'addio di Rovazzi, J-AX e Fedez che non si sa più bene dove sia di casa la verità. C'è chi ha accusato la madre del rapper compagno di Chiara ...

Chiara Ferragni e Fedez festeggiano le pubblicazioni di nozze : La burocrazia è pronta: Chiara Ferragni e Fedez si potranno sposare entro sei mesi. È questo che stabilisce la legge italiana sul matrimonio : i due fidanzati hanno fatto la promessa di nozze ieri - ...